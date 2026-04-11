बुमराह-भुवनेश्वर को पीटने के बाद अब इस गेंदबाज पर वैभव सूर्यवंशी की नजर, जानें कब होगा आमना-सामना

जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सूर्यवंशी ने 5 गेंदों में 13 रन बनाए और 2 छक्के लगाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 260 का रहा। भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ उन्होंने 9 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे, और उनका स्ट्राइक रेट 266 का रहा। ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ वह और भी खतरनाक नजर आए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 350 का रहा। आरसीबी के स्टार गेंदबाज जोश हेजलवुड के खिलाफ तो सूर्यवंशी ने तहलका मचा दिया। उन्होंने 4 गेंदों में 18 रन बटोरे, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 450 का रहा।