वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में जगह पक्की! अब खतरे में हैं सचिन तेंदुलकर का महा-रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi Team India debut: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उनकी तूफानी पारी के बाद अब आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने एक ऐसी बात कह दी है, जिससे भारतीय क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। चर्चा अब यह है कि क्या वैभव सबसे कम उम्र में इंडिया डेब्यू कर सचिन तेंदुलकर का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे?