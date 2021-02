IPL Auction 2021: आईपीएल में शाहरुख के बेटे आर्यन का डेब्यू, जूही चावला की बेटी भी आईं नजर

नई दिल्ली। आईपीएल 2021 की नीलामी में कई खिलाड़ी बड़ी कीमत में बिके। इस साल का ऑक्शन टेबल पहले की तुलना में बहुत अलग था। इस बार शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी आईपीएल 2021 की नीलामी का हिस्सा बने।सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी सामने आई है।

इस तस्वीर में आर्यन, जूही चावला की बेटी जान्हवी के साथ नीलामी से पहले हुई ब्रीफिंग में केकेआर की टेबल पर बैठे नजर आ रहे हैं। यह पहला मौका है, जब किंग खान का बेटा ऑक्शन में शामिल हुए। आर्यन के साथ केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर, जय मेहता और टीम के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर भी थे।

So happy to see both the KKR kids, Aryan and Jahnavi at the Auction table .. 🙏😇💜💜💜 @iamsrk @KKRiders pic.twitter.com/Hb2G7ZLqeF

बता दें कोलकाता नाइट राइडर्स ( KKR) के को-ओनर शाहरुख खान के साथ ही उनके बेटे भी टीम को शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं। वे पहले सीजन से ही केकेआर के मैच देख रहे हैं। अक्सर उन्हें अपने पिता के साथ स्टेडियम में देखा जाता रहा है। वहीं आर्यन के अलाव जूही चावला की बेटी जान्हवी भी ऑक्शन में मौजूद थी। लेकिन वो पहले भी ऑक्शन का हिस्सा रही हैं। अक्सर उन्हें ऑक्शन के दौरान टीम की टेबल पर देखा जाता रहा है।

The youngest bidder in #IPLAuction history is back 💜



Our very own #JahnaviMehta will be taking over our Social Media for today, as she gives you a behind-the-scenes tour of the event in Chennai. Stay tuned! 🤳🏼#KKR #IPL2021 #IPLAuction pic.twitter.com/vZfk9mHIXv