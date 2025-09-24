महज 19 साल की उम्र में लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक, इस स्टार खिलाड़ी ने सब को चौंकाया

आयरलैंड की 19 वर्षीय स्पिन गेंदबाज फ्रेया सार्जेंट ने निजी कारणों के चलते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला किया है। क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने सार्जेंट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने खिलाड़ियों की भलाई को प्राथमिकता बताते हुए कहा, "फ्रेया पिछले तीन वर्षों से सीनियर परफॉर्मेंस टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य रही हैं। वह मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फ्रेया टीम का एक अभिन्न अंग रही हैं।"