हुक्का विवाद पर इरफान पठान ने ट्रोल को दिया करारा जवाब, कहा – मैं और धोनी साथ बैठकर पिएंगे

इरफान पठान का यह विवादित बयान एक पुराने इंटरव्यू का हिस्सा है, जो 2008 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीबी सीरीज के दौरान की घटनाओं से जुड़ा है। इस इंटरव्यू में इरफान ने उस समय को याद किया जब मीडिया में खबरें आई थीं कि तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उनकी गेंदबाजी से खुश नहीं थे। इरफान ने बताया कि उन्होंने धोनी से इस बारे में बात की थी, और धोनी ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक है। उन्होंने कहा, "मेरी आदत नहीं है कि किसी के कमरे में हुक्का सेट करूं या ऐसी बातें करूं। सब जानते हैं। कभी-कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। क्रिकेटर का असली काम मैदान पर प्रदर्शन करना है और वही मेरा फोकस रहता था।"