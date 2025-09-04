Patrika LogoSwitch to English

हुक्का विवाद पर इरफान पठान ने ट्रोल को दिया करारा जवाब, कहा – मैं और धोनी साथ बैठकर पिएंगे

इरफान ने स्पष्ट किया कि उनका पुराना बयान अब गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आधे दशक पुराना वीडियो अब बयान के संदर्भ को तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए सामने आ रहा है। फैन वॉर? पीआर लॉबी?"

भारत

Siddharth Rai

Sep 04, 2025

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान और महेंद्र सिंह धोनी (Instagram/irfanpathan_official)

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका एक पुराना इंटरव्यू, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में इरफान ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर कुछ टिप्पणियां की थीं, जिनमें उन्होंने इशारा किया था कि धोनी हुक्का पीते थे और जो खिलाड़ी उनके साथ इन सेशन्स में शामिल होते थे, वे उनके करीबी बन जाते थे।

इस बयान ने क्रिकेट प्रशंसकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके बाद इरफान को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि, इरफान ने इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया और संकेत दिया कि यह पूरा मामला फैन वॉर या पीआर लॉबी का हिस्सा हो सकता है।

विवाद की शुरुआत: पांच साल पुराना इंटरव्यू

इरफान पठान का यह विवादित बयान एक पुराने इंटरव्यू का हिस्सा है, जो 2008 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीबी सीरीज के दौरान की घटनाओं से जुड़ा है। इस इंटरव्यू में इरफान ने उस समय को याद किया जब मीडिया में खबरें आई थीं कि तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उनकी गेंदबाजी से खुश नहीं थे। इरफान ने बताया कि उन्होंने धोनी से इस बारे में बात की थी, और धोनी ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक है। उन्होंने कहा, "मेरी आदत नहीं है कि किसी के कमरे में हुक्का सेट करूं या ऐसी बातें करूं। सब जानते हैं। कभी-कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। क्रिकेटर का असली काम मैदान पर प्रदर्शन करना है और वही मेरा फोकस रहता था।"

इस बयान को कुछ लोगों ने धोनी पर अप्रत्यक्ष रूप से पक्षपात का आरोप लगाने के रूप में देखा। इरफान का इशारा था कि धोनी उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता देते थे जो उनके साथ निजी तौर पर समय बिताते थे, जैसे कि हुक्का सेशन्स में शामिल होने वाले खिलाड़ी। यह इंटरव्यू, जो करीब पांच साल पुराना है, हाल ही में सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशंसकों ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ ने धोनी पर पक्षपात का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने इरफान पर धोनी की छवि खराब करने का इल्जाम लगाया।

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और इरफान का जवाब

3 सितंबर 2025 को इरफान पठान ने अपने साथी क्रिकेटर मोहम्मद शमी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट पर एक फैन ने इरफान को ट्रोल करते हुए कमेंट किया, "पठान भाई, वो हुक्के का क्या हुआ???" इस सवाल का जवाब देते हुए इरफान ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "मैं और धोनी साथ बैठकर पिएंगे।"

इरफान ने इस मौके पर यह भी स्पष्ट किया कि उनका पुराना बयान अब गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आधे दशक पुराना वीडियो अब बयान के संदर्भ को तोड़-मरोड़कर पेश करते हुए सामने आ रहा है। फैन वॉर? पीआर लॉबी?" इस ट्वीट के जरिए इरफान ने संकेत दिया कि इस वीडियो के अचानक वायरल होने के पीछे कोई सुनियोजित एजेंडा हो सकता है, जिसमें प्रशंसकों के बीच विवाद (फैन वॉर) या किसी पीआर लॉबी की भूमिका शामिल हो सकती है।

इरफान पठान का क्रिकेट करियर

बता दें इरफान पठान भारतीय क्रिकेट के उन चुनिंदा ऑलराउंडरों में से एक रहे हैं, जिन्होंने अपनी स्विंग गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से टीम को कई मौकों पर जीत दिलाई। उन्होंने 29 टेस्ट मैचों में 31.57 की औसत से 1105 रन बनाए, जिसमें एक शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 32.26 की औसत से 100 विकेट लिए। वनडे क्रिकेट में इरफान ने 120 मैचों में 23.39 की औसत से 1544 रन बनाए और 173 विकेट हासिल किए। टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 24 मैचों में 172 रन बनाए और 28 विकेट लिए।

Published on:

04 Sept 2025 10:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / हुक्का विवाद पर इरफान पठान ने ट्रोल को दिया करारा जवाब, कहा – मैं और धोनी साथ बैठकर पिएंगे

