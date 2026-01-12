12 जनवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

WPL 2026: ग्रेस हैरिस के तूफानी अर्द्धशतक से RCB ने UPW को 9 विकेट से हराया, दर्ज की लगातार दूसरी जीत

WPL में RCB का जलवा! ग्रेस हैरिस की 85 रनों की आतिशी पारी और स्मृति मंधाना की कप्तानी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वारियर्स को 9 विकेट से रौंदा। जानें मैच का पूरा रोमांच।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 12, 2026

Grace Harris

ग्रेस हैरिस ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 85 रन बनाए। (Photo Credit - WPL@X)

WPL 2026, RCB vs UPW: महिला प्रीमियर लीग (WPL) के 5वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने यूपी वारियर्स को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। यूपी वारियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 143 रन बनाए थे, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महज 12.1 ओवरों में हासिल कर लिया।

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वारियर्स की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने 50 रन के भीतर ही अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद डिएंड्रा डॉटिन और दीप्ति शर्मा ने पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 72 गेंदों में नाबाद 93 रनों की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 143 रन तक पहुंचाया। डिएंड्रा डॉटिन 37 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि दीप्ति शर्मा ने 35 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 45 रनों की नाबाद पारी खेली। बेंगलुरु की ओर से श्रेयंका पाटिल और नदीन डी क्लर्क ने 2-2 विकेट लिए, जबकि लॉरेन बेल को एक सफलता मिली।

ग्रेस हैरिस की आतिशी पारी

144 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत शानदार रही। ग्रेस हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना की ओपनिंग जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 11.4 ओवरों में 137 रन जोड़कर जीत की राह आसान कर दी। ग्रेस हैरिस ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 85 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद मंधाना ने ऋचा घोष के साथ मिलकर 12.1 ओवर में 1 विकेट खोकर 145 रन बनाए और लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना 32 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि ऋचा घोष 4 रन पर नॉट आउट रहीं।

WPL के मौजूदा सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की यह लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले आरसीबी ने अपने पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को मात दी थी। वहीं, यूपी वारियर्स की यह लगातार दूसरी हार है; उन्हें पहले मैच में गुजरात जायंट्स से 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

Updated on:

12 Jan 2026 11:40 pm

Published on:

12 Jan 2026 11:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / WPL 2026: ग्रेस हैरिस के तूफानी अर्द्धशतक से RCB ने UPW को 9 विकेट से हराया, दर्ज की लगातार दूसरी जीत

