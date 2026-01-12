WPL 2026: ग्रेस हैरिस के तूफानी अर्द्धशतक से RCB ने UPW को 9 विकेट से हराया, दर्ज की लगातार दूसरी जीत

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वारियर्स की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने 50 रन के भीतर ही अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद डिएंड्रा डॉटिन और दीप्ति शर्मा ने पारी को संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 72 गेंदों में नाबाद 93 रनों की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 143 रन तक पहुंचाया। डिएंड्रा डॉटिन 37 गेंदों में 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि दीप्ति शर्मा ने 35 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 45 रनों की नाबाद पारी खेली। बेंगलुरु की ओर से श्रेयंका पाटिल और नदीन डी क्लर्क ने 2-2 विकेट लिए, जबकि लॉरेन बेल को एक सफलता मिली।