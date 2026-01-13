T20 World Cup 2026: क्या भारत में नहीं खेलेगा बांग्लादेश? सुरक्षा चिंताओं पर ICC ने दिया बड़ा बयान

आसिफ नजरूल ने ढाका में मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि ICC की सिक्योरिटी टीम ने कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर इशारा किया है जो काफी चिंताजनक हैं। उनके अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान टीम का हिस्सा होते हैं, तो टीम के लिए खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारतीय जमीन पर बांग्लादेशी प्रशंसकों का अपनी राष्ट्रीय जर्सी पहनकर घूमना सुरक्षित नहीं माना गया है। नजरूल ने भारत में होने वाले चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सुरक्षा चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं।