T20 World Cup 2026: क्या भारत में नहीं खेलेगा बांग्लादेश? सुरक्षा चिंताओं पर ICC ने दिया बड़ा बयान

ICC T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले महीने आईसीसी (ICC) पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले बांग्लादेश के युवा एवं खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है। नजरुल का दावा है कि वर्तमान परिस्थितियों में बांग्लादेश की टीम के लिए भारत में क्रिकेट खेलने का सही माहौल नहीं है। उन्होंने अपने इस दावे के पीछे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की सिक्योरिटी टीम के एक "पत्र" का हवाला दिया है।
आसिफ नजरूल ने ढाका में मीडिया से बातचीत के दौरान दावा किया कि ICC की सिक्योरिटी टीम ने कुछ ऐसे बिंदुओं की ओर इशारा किया है जो काफी चिंताजनक हैं। उनके अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि स्टार गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान टीम का हिस्सा होते हैं, तो टीम के लिए खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारतीय जमीन पर बांग्लादेशी प्रशंसकों का अपनी राष्ट्रीय जर्सी पहनकर घूमना सुरक्षित नहीं माना गया है। नजरूल ने भारत में होने वाले चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, सुरक्षा चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं।
उन्होंने दावा किया कि सिक्योरिटी टीम ने निस्संदेह यह साबित कर दिया है कि बांग्लादेश के लिए भारत में टी20 विश्व कप खेलने की कोई स्थिति नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, "यदि आईसीसी हमसे यह उम्मीद करती है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के बिना क्रिकेट टीम बनाएं, हमारे समर्थक देश की जर्सी न पहन सकें और हम वहां क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय चुनाव स्थगित कर दें, तो इससे ज्यादा अजीब, अवास्तविक और तर्कहीन उम्मीद और कुछ नहीं हो सकती।"
उन्होंने आगे कहा, "हमारा मानना है कि क्रिकेट के खेल पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी खेल का भाग्य मार्केट मैनेजमेंट के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। अगर आईसीसी वास्तव में एक वैश्विक संस्था है, तो उसे हमें श्रीलंका में टी20 विश्व कप खेलने का अवसर देना चाहिए। हम इस संबंध में कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे।"
वहीं इस पूरे विवाद पर ANI के अनुसार, आईसीसी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की ओर से सुरक्षा को लेकर किए गए दावे सही नहीं हैं। आईसीसी सूत्रों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारत में सुरक्षा जोखिम को 'निम्न से मध्यम' श्रेणी में रखा है, जो कि दुनिया के किसी भी बड़े खेल आयोजन के लिए सामान्य बात है। उनकी जांच में बांग्लादेशी टीम या अधिकारियों पर किसी भी तरह के सीधे खतरे की बात सामने नहीं आई है। वैश्विक संस्था ने बीसीसीआई (BCCI) और स्थानीय प्रशासन की सुरक्षा तैयारियों पर पूरा भरोसा जताया है।
सूत्रों के मुताबिक, ICC के अन्य आयोजनों की तरह पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए भी सुरक्षा योजना की निरंतर समीक्षा की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सहित सभी प्रतिभागी सदस्यों से परामर्श किया जा रहा है। आईसीसी ने कहा कि वे व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए संवाद और फीडबैक के लिए हमेशा तैयार हैं।
ANI के मुताबिक, ICC सूत्रों का कहना है कि पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है और सभी देशों को अपनी भागीदारी की शर्तों का पालन करना होगा। बांग्लादेश को अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ करनी है। आईसीसी का कहना है कि वे सभी हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि टूर्नामेंट का आयोजन सुरक्षित और सफल तरीके से किया जा सके।
|तिथि
|विरोधी टीम
|स्थान
|7 फरवरी
|वेस्टइंडीज
|ईडन गार्डन्स, कोलकाता
|9 फरवरी
|इटली
|ईडन गार्डन्स, कोलकाता
|13 फरवरी
|इंग्लैंड
|ईडन गार्डन्स, कोलकाता
|17 फरवरी
|नेपाल
|ईडन गार्डन्स, कोलकाता
