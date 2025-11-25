Patrika LogoSwitch to English

T20 World Cup 2026: भारत-श्रीलंका के 8 वेन्यू पर होंगे 55 मैच, जानें टी-20 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 25, 2025

ICC Men's T20 Cricket World Cup 2024

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ (Photo Credit - IANS)

T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। श्रीलंका और भारत की संयुक्त मेजबानी में टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा और 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड हैं। ग्रुप-ए में मौजूद भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को महामुकाबला खेला जाना है। टूर्नामेंट के ग्रुप-बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान हैं। ग्रुप-सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली, बांग्लादेश और नेपाल हैं, जबकि ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा हैं। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 7 शहरों के 8 वेन्यू पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 29 दिन में 55 मुकाबले खेले जाएंगे।

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ग्रुप-ए के मैच

7 फरवरी : पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड, कोलंबो (सुबह 11:00 बजे से)
7 फरवरी : भारत बनाम यूएसए, मुंबई (शाम 7:00 बजे से)
10 फरवरी : नीदरलैंड बनाम नामीबिया, दिल्ली (सुबह 11:00 बजे से)
10 फरवरी : पाकिस्तान बनाम यूएसए, कोलंबो (शाम 7:00 बजे से)
12 फरवरी : भारत बनाम नामीबिया, दिल्ली (शाम 7:00 बजे से)
13 फरवरी : यूएसए बनाम नीदरलैंड, चेन्नई (शाम 7:00 बजे से)
15 फरवरी : यूएसए बनाम नामीबिया, चेन्नई (दोपहर 3:00 बजे से)
15 फरवरी : भारत बनाम पाकिस्तान, कोलंबो (शाम 7:00 बजे से)
18 फरवरी : पाकिस्तान बनाम नामीबिया, (कोलंबो 3:00 बजे से)
18 फरवरी : भारत बनाम नीदरलैंड, अहमदाबाद (शाम 7:00 बजे से)

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ग्रुप-बी के मैच

8 फरवरी : श्रीलंका बनाम आयरलैंड, कोलंबो (शाम 7:00 बजे से)
9 फरवरी : जिम्बाब्वे बनाम ओमान, कोलंबो (दोपहर 3:00 बजे से)
11 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड, कोलंबो (दोपहर 3:00 बजे से)
12 फरवरी : श्रीलंका बनाम ओमान, कैंडी (सुबह 11:00 बजे से)
13 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो (सुबह 11:00 बजे से)
14 फरवरी : आयरलैंड बनाम ओमान, कोलंबो (सुबह 11:00 बजे से)
16 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, कैंडी (शाम 7:00 बजे से)
17 फरवरी : आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे, कैंडी (दोपहर 3:00 बजे से)
19 फरवरी : श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो (दोपहर 3:00 बजे से)
20 फरवरी : ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान, कैंडी (शाम 7:00 बजे से)

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ग्रुप-सी के मैच

7 फरवरी : वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश, कोलकाता (दोपहर 3:00 बजे से)
8 फरवरी : इंग्लैंड बनाम नेपाल, मुंबई (दोपहर 3:00 बजे से)
9 फरवरी : बांग्लादेश बनाम इटली, कोलकाता (सुबह 11:00 बजे से)
11 फरवरी : इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज, मुंबई (शाम 7:00 बजे से)
12 फरवरी : नेपाल बनाम इटली, मुंबई (दोपहर 3:00 बजे से)
14 फरवरी : इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, कोलकाता (दोपहर 3:00 बजे से)
15 फरवरी : वेस्टइंडीज बनाम नेपाल, मुंबई (सुबह 11:00 बजे से)
16 फरवरी : इंग्लैंड बनाम इटली, कोलकाता (दोपहर 3:00 बजे से)
17 फरवरी : बांग्लादेश बनाम नेपाल, मुंबई (शाम 7:00 बजे से)
19 फरवरी : वेस्टइंडीज बनाम इटली, कोलकाता (सुबह 11:00 बजे से)

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: ग्रुप-डी के मैच

8 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई (सुबह 11:00 बजे से)
9 फरवरी : साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा, अहमदाबाद (शाम 7:00 बजे से)
10 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम यूएई, चेन्नई (दोपहर 3:00 बजे से)
11 फरवरी : साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, अहमदाबाद (सुबह 11:00 बजे से)
13 फरवरी : कनाडा बनाम यूएई, दिल्ली (दोपहर 3:00 बजे से)
14 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद (शाम 7:00 बजे से)
16 फरवरी : अफगानिस्तान बनाम यूएई, दिल्ली (सुबह 11:00 बजे से)
17 फरवरी : न्यूजीलैंड बनाम कनाडा, चेन्नई (सुबह 11:00 बजे से)
18 फरवरी : साउथ अफ्रीका बनाम यूएई, दिल्ली (सुबह 11:00 बजे से)
19 फरवरी : अफगानिस्तान बनाम कनाडा, चेन्नई (शाम 7:00 बजे से)

आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2026: सुपर-8 का शेड्यूल

21 फरवरी :Y2 vs Y3 - आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे से)
22 फरवरी: Y1 vs Y4 - कैंडी (दोपहर 3:00 बजे से)
22 फरवरी: X1 vs X4 - नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (शाम 7:00 बजे से)
23 फरवरीः X2 vs X3 - वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई (शाम 7:00 बजे से)
24 फरवरीः Y1 vs Y3 - कैंडी (शाम 7:00 बजे से)
25 फरवरीः Y2 vs Y4 आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे से)
26 फरवरीः X3 vs X4 - नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (दोपहर 3:00 बजे से)
26 फरवरीः X1 vs X2 - एमए चिंदबरम स्टेडियम, चेन्नई (शाम 7:00 बजे से)
27 फरवरीः Y1 vs Y2 - आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे से)
28 फरवरीः Y3 vs Y4 - कैंडी (शाम 7:00 बजे से)
01 मार्चः X2 vs X4 - अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली (दोपहर 3:00 बजे से)
01 मार्चः X1 vs X3 - ईडन गार्डन्स, कोलकाता (शाम 7:00 बजे से)

नॉकआउट मुकाबले

4 मार्च- सेमीफाइनल, पहला मैच- कोलकाता/ कोलंबो
5 मार्च - सेमीफाइनल, दूसरा मैच- वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
8 मार्च - फाइनल - नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद / कोलंबो

आपको बता दें कि आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप में यदि पाकिस्तान सुपर-8 से आगे बढ़ता है तो यह टीम अपना सेमीफाइनल और फाइनल मैच कोलंबो में खेलेगी। यदि पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाती है तो 8 मार्च को फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

25 Nov 2025 09:59 pm

Published on:

25 Nov 2025 09:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 World Cup 2026: भारत-श्रीलंका के 8 वेन्यू पर होंगे 55 मैच, जानें टी-20 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल

