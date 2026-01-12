VHT 2025-26, QF: खराब मौसम से प्रभावित मुकाबलों में जीते कर्नाटक और सौराष्ट्र, यूपी और मुंबई का सफर समाप्त

कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बनाई जगह (Photo - BCCI domestic)
Vijay Hazare Trophy 2025-26, Quarter-Final: कर्नाटक और सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के अपने-अपने क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सोमवार को क्वार्टर फाइनल-3 में पंजाब की टीम मध्यप्रदेश का सामना करेगी, जबकि क्वार्टर फाइनल-4 में दिल्ली और विदर्भ के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इन्हें जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, जहां कर्नाटक और सौराष्ट्र ने अपनी जगह बना ली है।
कर्नाटक की टीम 15 जनवरी को अपना सेमीफाइनल मैच खेलेगी, जबकि सौराष्ट्र 16 जनवरी को सेमीफाइनल-2 खेलेगी। इन दोनों मुकाबलों को जीतने वाली टीमें 18 जनवरी को फाइनल में आमने-सामने होंगी। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड-1 में खेले गए क्वार्टर फाइनल-1 में कर्नाटक ने वीजेडी नियम के तहत 55 रन से जीत दर्ज की।
बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में मुंबई ने टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 254 रन बनाए। इस टीम के लिए शम्स मुलानी ने 91 गेंदों में 8 चौकों के साथ सर्वाधिक 86 रन बनाए, जबकि कप्तान सिद्देश लाड ने 38 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से विद्याधर पाटिल ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि विध्वथ कावेरप्पा और अभिलाष शेट्टी ने 2-2 विकेट निकाले।
इसके जवाब में कर्नाटक ने 33 ओवरों में 1 विकेट गंवाकर 187 रन बना लिए थे। यहां से टीम को जीत के लिए महज 68 रन की दरकार थी, लेकिन खराब रोशनी के चलते खेल को रोकना पड़ा। यहां से मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और कर्नाटक को वीजेडी नियम के तहत विजेता घोषित किया गया। कर्नाटक की तरफ से देवदत्त पड्डिकल ने नाबाद 81 रन बनाए, जबकि करुण नायर ने 74 रन की नाबाद पारी खेली।
क्वार्टर फाइनल-2 में सौराष्ट्र ने वीजेडी नियम के तहत उत्तर प्रदेश को 17 रन से मात दी। उत्तर प्रदेश ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 310 रन बनाए। इस टीम के लिए अभिषेक गोस्वामी और समीर रिजवी ने 88-88 रन की पारी खेली।
विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी सौराष्ट्र ने 40.1 ओवरों में 3 विकेट खोकर 238 रन बना लिए थे, लेकिन इसके आगे बारिश के चलते मैच नहीं हो सका। आखिरकार, सौराष्ट्र को विजेता घोषित किया गया। सौराष्ट्र के लिए कप्तान हार्विक देसाईं ने नाबाद 100 रन बनाए, जबकि प्रेरक मांकड़ ने 67 और चिराग जानी ने नाबाद 40 रन की पारी खेली।
