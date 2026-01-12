WPL 2026: बिना दर्शकों के खेले जाएंगे मैच! जानें क्या है इसके पीछे की वजह

दरअसल, नवी मुंबई में नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं और इसी दिन डीवाई पाटिल स्टेडियम में डब्ल्यूपीएल 2026 का एक अहम मुकाबला होना है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जरूरी होती है, जिससे स्टेडियम में मैच के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसी कारण स्थानीय प्रशासन की ओर से यह कहा गया है कि दर्शकों की मौजूदगी वाले मैचों के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम संभव नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि 14, 15 और 16 जनवरी को होने वाले मुकाबलों में पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम न होने के से ये मुकाबले बिना दर्शकों के खेले जाएं।