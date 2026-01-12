WPL 2026: बिना दर्शकों के खेले जाएंगे मैच! जानें क्या है इसके पीछे की वजह

डब्ल्यूपीएल 2026 के तीन मुकाबले बिना दर्शकों के खेले जा सकते हैं। (फोटो- ESPNcricinfo)
WPL 2026: वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 शुरू हो चुका है और अब तक चार मुकाबले खेले जा चुके हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के आगे के मैचों के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस हफ्ते के कुछ मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में बिना दर्शकों के बंद स्टेडियम में खेले जा सकते हैं। लीग का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका था और टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले टिकट बिक्री को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई थीं। इसी बीच, नवी मुंबई में नगर निगम चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई, जिससे स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया।
दरअसल, नवी मुंबई में नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं और इसी दिन डीवाई पाटिल स्टेडियम में डब्ल्यूपीएल 2026 का एक अहम मुकाबला होना है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जरूरी होती है, जिससे स्टेडियम में मैच के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसी कारण स्थानीय प्रशासन की ओर से यह कहा गया है कि दर्शकों की मौजूदगी वाले मैचों के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम संभव नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि 14, 15 और 16 जनवरी को होने वाले मुकाबलों में पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम न होने के से ये मुकाबले बिना दर्शकों के खेले जाएं।
रिपोर्ट्स के अनुसार 14, 15 और 16 जनवरी को होने वाले तीन मुकाबलों पर यह स्थिति हो सकती है। इनमें अलग-अलग टीमों के बीच खेले जाने वाले लीग मैच शामिल हैं, जो डीवाई पाटिल स्टेडियम में निर्धारित हैं। 14 जनवरी को दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच होना है। 15 को मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं 16 जनवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात जायंट्स से भिड़ेगी। चुनाव वाले दिन के अलावा उससे पहले और बाद की तारीखों पर भी सुरक्षा बलों की व्यस्तता बनी रहने की संभावना है, इसलिए पूरे तीन मैचों को बिना दर्शकों के कराने की बात सामने आ रही है।
अब तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से इस फैसले पर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इन तीन मैचों के टिकट अभी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जबकि इसके बाद 17 जनवरी को होने वाले मैच के टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले ये आखिरी मैच होंगे, इसके बाद टूर्नामेंट का दूसरा चरण कोटांबी के बीसीए स्टेडियम में शिफ्ट होना है, जिससे शेड्यूल पर असर नहीं पड़ेगा।
