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‘इस लड़के को टीम इंडिया की कैप दे दो’, वैभव सूर्यवंशी को बुमराह पिटाई करते देख पूर्व दिग्गज की BCCI को बड़ी सलाह

Irfan Pathan on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह निडरता के साथ दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दो छक्‍के मारे हैं, उसे देख पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने BCC से उसे टीम इंडिया की कैप सौंपने की मांग की है।

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भारत

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lokesh verma

Apr 08, 2026

Irfan Pathan on Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi (IANS)

Irfan Pathan on Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और हर पारी के साथ भारतीय टीम में उनके चयन की मांग भी जोर पकड़ रही है। बीसीसीआई उन्हें भारतीय टीम में बुलाए, इसके लिए उन्‍हें और क्या करना होगा? यह बात समझ से परे है। उन्होंने कई पैमानों पर खुद को साबित किया है। वह आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में शतक जड़े हैं और अंडर-19 वर्ल्‍ड कप भी जीता है और यह सब उन्होंने सिर्फ एक साल के भीतर हासिल किया है।

बीसीसीआई से की ये अपील

आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए वह अजेय नजर आ रहे हैं, तो भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बीसीसीआई और उसकी चयन समिति के अध्यक्ष से एक साहसिक कदम उठाने की अपील की है। पिछली रात उन्होंने 14 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी खेली। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ उनके खेलने के अंदाज ने पठान को सबसे ज्‍यादा प्रभावित किया। पठान का मानना ​​है कि सूर्यवंशी के इस आक्रामक खेल ने बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज को भी गहरी सोच में डाल दिया।

'सूर्यवंशी सचमुच किस्मत के धनी'

पठान ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी सचमुच किस्मत के धनी हैं। 15 साल की उम्र में वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में जो कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने पहले कभी किसी को ऐसा करते देखा है। यह 15 साल का 'वंडर-किड' कहता है कि मैं जसप्रीत बुमराह का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने बुमराह की पहली ही गेंद पर जोरदार शॉट लगाया।

'बुमराह के पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था'

पठान ने कहा कि जिस तरह से बुमराह के पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था, जिस तरह से उन्होंने धीमी गेंद पर शॉट खेला, सूर्यवंशी ने बुमराह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत को बुमराह जैसा कोई दूसरा गेंदबाज नहीं मिला है और यह कमाल उनके ही खिलाफ किया गया है। सामने कोई भी गेंदबाज आए, वह उसके एक्शन पर ध्यान नहीं देता, न ही ज्‍यादा सोचते हैं। वह सिर्फ गेंद पर नजर रखते हैं। अगर गेंद उनके पाले में आती है तो वह उसे हिट कर देते हैं। यही सोच उन्हें बहुत खास बनाती है।

‘इस लड़के को इंतजार मत करवाओ'

पठान नहीं चाहते कि बीसीसीआई सूर्यवंशी को लेकर ज्‍यादा इंतजार करे। उन्हें उम्मीद है कि भारत की जर्सी में उनका अंतरराष्ट्रीय करियर काफी लंबा होगा। उनका मानना ​​है कि अजीत अगरकर जितनी जल्दी इस बारे में फैसला लेंगे, टीम के लिए उतना ही बेहतर होगा। उन्‍होंने कहा कि इस लड़के को ज्‍यादा इंतजार मत करवाओ। इसे भारतीय टीम की कैप दो। जरा सोचिए! यह लड़का 20 साल तक पेशेवर क्रिकेट खेल सकता है। यह बात गेंदबाजों के लिए वाकई डरावनी है।

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Published on:

08 Apr 2026 02:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘इस लड़के को टीम इंडिया की कैप दे दो’, वैभव सूर्यवंशी को बुमराह पिटाई करते देख पूर्व दिग्गज की BCCI को बड़ी सलाह

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