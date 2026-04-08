‘इस लड़के को टीम इंडिया की कैप दे दो’, वैभव सूर्यवंशी को बुमराह पिटाई करते देख पूर्व दिग्गज की BCCI को बड़ी सलाह

पठान ने कहा कि जिस तरह से बुमराह के पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था, जिस तरह से उन्होंने धीमी गेंद पर शॉट खेला, सूर्यवंशी ने बुमराह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भारत को बुमराह जैसा कोई दूसरा गेंदबाज नहीं मिला है और यह कमाल उनके ही खिलाफ किया गया है। सामने कोई भी गेंदबाज आए, वह उसके एक्शन पर ध्यान नहीं देता, न ही ज्‍यादा सोचते हैं। वह सिर्फ गेंद पर नजर रखते हैं। अगर गेंद उनके पाले में आती है तो वह उसे हिट कर देते हैं। यही सोच उन्हें बहुत खास बनाती है।