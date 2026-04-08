वैभव सूर्यवंशी का बुमराह के खिलाफ अनोखा कारनामा, वह कर दिखाया जो आज तक T20 में सैमसन, अभिषेक, पूरन तक नहीं कर पाए

Vaibhav Sooryavanshi record against Jasprit Bumrah: आईपीएल में मंगलवार रात राजस्‍थान रॉयल्‍स और मुंबई इंडियंस के बीच अहम मैच खेला गया। लेकिन, इस मैच से ज्‍यादा चर्चा किसी और चीज को लेकर थी। सभी क्रिकेट फैंस को वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। जब इन दोनों का पहली बार आमना-सामना हुआ तो 15 साल के लड़के ने वह कमाल कर दिखाया, जो आज तक अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, निकोलस पूरन और ट्रैविस हेड जैसे बड़े दिग्‍गज भी T20 क्रिकेट में नहीं कर पाए।