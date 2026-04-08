8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी का बुमराह के खिलाफ अनोखा कारनामा, वह कर दिखाया जो आज तक T20 में सैमसन, अभिषेक, पूरन तक नहीं कर पाए

Vaibhav Sooryavanshi record against Jasprit Bumrah: वैभव सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक ऐसा अनोखा कारनामा कर दिखाया है, जो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, निकोलस पूरन और ट्रैविस हेड जैसे बड़े सितारे भी T20 क्रिकेट में वह कर दिखाया जो आज तक T20 में सैमसन, अभिषेक, पूरन तक नहीं कर पाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Apr 08, 2026

Vaibhav Sooryavanshi record against Jasprit Bumrah

वैभव सूर्यवंशी के पहली ही गेंद पर छक्‍का जड़ने के बाद मुस्‍कुराते जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स: IPL)

Vaibhav Sooryavanshi record against Jasprit Bumrah: आईपीएल में मंगलवार रात राजस्‍थान रॉयल्‍स और मुंबई इंडियंस के बीच अहम मैच खेला गया। लेकिन, इस मैच से ज्‍यादा चर्चा किसी और चीज को लेकर थी। सभी क्रिकेट फैंस को वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। जब इन दोनों का पहली बार आमना-सामना हुआ तो 15 साल के लड़के ने वह कमाल कर दिखाया, जो आज तक अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल, निकोलस पूरन और ट्रैविस हेड जैसे बड़े दिग्‍गज भी T20 क्रिकेट में नहीं कर पाए।

पहली गेंद पर छक्‍का देख मुस्‍कुराए बुमराह

वैभव सूर्यवंशी ने गुवाहाटी में दुनिया सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के सामने हैरान कर देने वाला प्रदर्शन किया। पहली बार बुमराह का सामना करते हुए सूर्यवंशी ने अपनी छाप छोड़ने में जरा भी देर नहीं की। इस युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ बुमराह की पहली ही गेंद पर सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट की हिम्मत देखकर बुमराह के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई।

धीमी गेंद को जल्‍छी भांपकर स्‍टैंड्स में भेजा

फिर वैभव ने अपने ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल के साथ कुछ देर स्ट्राइक रोटेट करने के बाद उसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर बुमराह का सामना किया। धीमी गेंद आने का अंदाजा लगाते हुए, उन्होंने गेंद को जल्दी भांप लिया और उसे सीधे मिड विकेट स्टैंड्स में भेज दिया, इस तरह वैभव ने बुमराह को दो छक्के जड़ दिए। सूर्यवंशी की पारी छोटी थी, लेकिन बेहद रोमांचक थी। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में ताबड़तोड़ 39 रन बनाए।

बुमराह के खिलाफ अनोखा कारनामा

वैभव ने इस असाधारण प्रदर्शन के साथ कई बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, शुभमन गिल और निकोलस पूरन जैसे टी20 के बड़े स्‍टार जोरदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में बुमराह के खिलाफ इन्‍होंने एक भी छक्का नहीं लगाया है। लेकिन, 15 वर्षीय लड़के ने न सिर्फ गेंद को बाउंड्री के पार भेजा, बल्कि एक ही ओवर में दो बार ऐसा कर दिखाया।

T20 क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाज

खिलाड़ीपारीरन4s6s
संजू सैमसन136490
ट्रैविस हेड85780
शुभमन गिल83440
निकोलस पूरन61720
अभिषेक शर्मा51710

ये भी पढ़ें

RR vs MI: मुंबई की लगातार दूसरी हार के बाद भड़के कप्तान हार्दिक पंड्या, अपने इन प्‍लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा
क्रिकेट
RR vs MI Match Highlights

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

08 Apr 2026 10:46 am

Published on:

08 Apr 2026 10:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी का बुमराह के खिलाफ अनोखा कारनामा, वह कर दिखाया जो आज तक T20 में सैमसन, अभिषेक, पूरन तक नहीं कर पाए

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL 2026 Points Table Update: मुंबई को रौंदकर राजस्थान रॉयल्स ने किया बड़ा उलटफेर, जानें पाइंट्स टेबल का ताजा हाल

IPL 2026 Points Table Update
क्रिकेट

‘जिस तरह से वह बैटिंग करता है’, वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हुए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या

Hardik Pandya praised Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

RR vs MI: मुंबई की लगातार दूसरी हार के बाद भड़के कप्तान हार्दिक पंड्या, अपने इन प्‍लेयर्स पर फोड़ा हार का ठीकरा

RR vs MI Match Highlights
क्रिकेट

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया, जायसवाल-सूर्यवंशी ने किया कमाल

Rajasthan Royals Defeat Mumbai Indians
क्रिकेट

पहली बार जसप्रीत बुमराह से भिड़े वैभव सूर्यवंशी, पहली ही गेंद पर उड़ा दिया छक्का, जानें आगे क्या हुआ

वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.