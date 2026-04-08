RR vs MI Match Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने बारिश से प्रभावित इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 27 रन से जीत दर्ज की। इसी के साथ आरआर ने इस सीजन में जीत की हैट्रिक लगा दी है। यह टीम पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। वहीं, सातवें पायदान पर मौजूद एमआई को दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। बारिश के चलते मैच की पहली गेंद रात 10 बजकर 10 मिनट पर फेंकी गई। इस दौरान 9-9 ओवरों की कटौती हुई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 11 ओवरों में 3 विकेट खोकर 150 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी। मैच के बाद हार्दिक पंड्या ने अपने गेंदबाजों पर नाराजगी जताते हुए उन्‍हें हार का जिम्‍मेदार ठहराया।