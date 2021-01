Big Bash League: जब एक ही बॉल पर दो बार आउट हुआ ये खिलाड़ी, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया (Australia) में खेला जा रही बिग बैश लीग (Big Bash League) भी आईपीएल लीग की तरह रोमांचक होती जा रही है। इस लीग में कई ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाल ही ऐसा ही कुछ हुआ जब एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) और सिडनी थंडर्स (Sydney Thunder) के बीच हुए मैच में जेक वेदराल्ड (Jake Weatherald) एक ही गेंद पर 2 बार रन आउट हो गए।

एक बॉल, दो बार रन आउट

जब एडिलेड स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट (Phillip Salt)ने सिडनी थंडर्स के गेंदबाज क्रिस ग्रीन (Chris Green) की गेंद को हिट किया तो बॉल ग्रीन के हाथों को छूकर स्टंप्स पर लगी। उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े जेक वेदराल्ड क्रीज पर वक्त रहते वापस नहीं आ पाए और रन आउट हो गए। एक बार रन आउट होने के बावजूद जेक वेदराल्ड उसी गेंद पर दोबारा रन लेने के लिए भागे, लेकिन यहां भी उन्होंने देर लगा दी। सिडनी टीम के विकेटकीपर सैम बिलिंग्स (Sam Billings) ने तेजी दिखाते हुए गेंद को स्टंप्स में हिट करा दिया। इसे देखकर कमेंटेटर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

