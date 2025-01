ICC Men’s Cricketer of the Year: ट्रेविस हेड, ब्रुक और रूट को पछाड़, बुमराह ने जीता आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब

ICC Men’s Cricketer of the Year: दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने एक और खिताब ने नवाजा है। मंगलवार को उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया।

भारत•Jan 28, 2025 / 06:04 pm• Vivek Kumar Singh

ICC Men’s Cricketer of the Year for 2024: दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने एक और खिताब ने नवाजा है। मंगलवार को उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया।