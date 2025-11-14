IND vs SA: ‘बौना भी है’, टेम्बा बावुमा के आउट की अपील के दौरान ये क्या बोल गए जसप्रीत बुमराह, Video वायरल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जहां कुछ प्रशंसकों ने इसे हल्का-फुल्का मजाक माना, तो कुछ ने बॉडी शेमिंग का आरोप लगाकर बुमराह की आलोचना की। बुमराह की यह टिप्पणी आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपत्तिजनक मानी जा सकती है, खासकर अगर इसे विपक्षी खिलाड़ी के खिलाफ अपमानजनक समझा जाए। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि टिप्पणी हिंदी में थी और बुमराह ने जानबूझकर बावुमा को टारगेट नहीं किया, बल्कि टीम के साथियों को हाइट के संदर्भ में रिव्यू के फायदे-नुकसान समझा रहे थे। इसलिए सजा से बच सकते हैं। अंपायर, मैच रेफरी और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को हिंदी का पर्याप्त ज्ञान न होने से भी यह मामला ज्यादा तूल नहीं पकड़ पाया।