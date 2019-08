जावेद मियांदाद के जहरीले बोल, कहा- कश्मीरियों को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जो मिर्ची पाकिस्तान को लगी है, उसका असर पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ-साथ वहां के आम लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। कश्मीर मामले पर हर पाकिस्तानी बौखलाया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद भारत को शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये वहीं जावेद मियांदाद है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी और कहा था कि दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का नाम ही मिट जाएगा।

कश्मीरियों को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता- जावेद मियांदाद

गीदड़भभकी देने वाले जावेद मियांदाद अब दोनों देशों के बीच शांति की बात कर रहे हैं। जावेद ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उनके LOC पर जाने से पहले का है, जहां से पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें वापस भेज दिया था। इस वीडियो में जावेद मियांदाद कह रहे हैं कि कश्मीरियों को पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, वो ( कश्मीरी ) 40 साल से आजादी के लिए लड़ रहे हैं और अब हिंदुस्तान उनके अधिकारों का हनन कर रहा है।

कश्मीरियों पर हो रही है ज्यादती- जावेद मियांदाद

जावेद मियांदाद ने कहा है कि हम दोनों मुल्कों के बीच शांति चाहते हैं और इसके वो लिए शांति का झंडा लेकर LOC पर जाएंगे। वीडियो के जरिए जावेद मियांदाद ने अन्य पाकिस्तानियों से अपील की है वो उन्हें जॉइन कर सकते हैं। जावेद मियांदाद ने कश्मीरियों का हिमायती बनने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कश्मीरियों पर ज्यादती कर रहा है, यही वजह है कि आज कश्मीरी अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं। सीधे तौर पर जावेद ने इस वीडियो के जरिए कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश की है।

I’m with other legends of sports to be visiting Line of Control( LOC), to make my voice heard, bring greater awareness to the terrible situation in Kashmir and call for peace @UN charter. pic.twitter.com/zuRER8W2ll