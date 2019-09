जावेद मियांदाद ने इस बार तलवार लहराकर दी हिंदुस्तान को धमकी

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर में से आर्टिकल 370 के हटने से बौखलाए पाकिस्तानी अब हिंसक बयानबाजी पर उतारू हो चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने हिंदुस्तान के खिलाफ फिर से जहर उगला है। इस बार उन्होंने हाथ में तलवार लहराते हुए हिंदुस्तान को गीदड़भभकी दी है। दरअसल, सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कुछ पाकिस्तानियों के साथ तलवार हाथ में लिए कह रहे हैं कि ये हाथ बल्ले के अलावा तलवार भी चला सकते हैं।

हिंदुस्तानियों को मारने की दी धमकी

क्या कहा है जावेद ने वीडियो में?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जावेद मियांदाद ने कहा है, 'कश्मीरी भाइयों फिक्र मत करो हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, पहले 'छक्का' मारा था, अब ये तलवार भी है। बल्ला भी तेज था अब तलवार भी तेज है। जब मैं बल्ले से 'छक्का' मार सकता हूं तो इस तलवार से इंसान क्यों नहीं मार सकता।'

पहले भी परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं जावेद मियांदाद

आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से ये कोई पहला मौका नहीं है जब जावेद मियांदाद ने हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह का बयान दिया है। वो पहले भी भारत को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। इससे पहले मियांदाद ने कहा था कि मैं पहले भी कह चुका हूं भारत एक डरपोक देश है। अभी तक इन्होंने किया क्या है? परमाणु बम हमने ऐसे ही नहीं रखा है, हमने चलाने के लिए रखा हुआ है। हमें मौका चाहिए और हम साफ कर देंगे।

“If I can hit sixes with my bat, why can’t I kill people with this sword?”



Shame on you, Javed Miandad. You are a disgrace. pic.twitter.com/IJWIogBuZE