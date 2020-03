कोरोना के खिलाफ वर्दी में लड़ाई लड़ रहा है टीम इंडिया का ये पूर्व खिलाड़ी, सामने आई तस्वीरें

नई दिल्ली। 2007 टी20 वर्ल्ड कप ( 2007 world Cup ) के फाइनल को अगर आप नहीं भूले हैं तो फिर भला जोगिंदर शर्मा को कैसे भूल पाए होंगे। भारत को टी20 का विश्व चैंपियन बनाने में जोगिंदर शर्मा का सबसे अहम योगदान रहा था। जोगिंदर शर्मा इन दिनों कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सड़कों पर डट कर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

कोरोना के खिलाफ वर्दी में टीम इंडिया का ये पूर्व खिलाड़ी

दरअसल, क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जोगिंदर शर्मा हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। इन दिनों जोगिंदर शर्मा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सड़कों पर मुस्तैद हैं और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जोगिंदर शर्मा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो लोगों को घर वापस जाने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ तस्वीरों में जोगिंदर शर्मा हैंडवॉश करते हुए नजर आ रहे हैं।

*Prevention is the only cure for Coronavirus,Let’s be together and fight with this Pandemic situation..Please cooperate with us* Jai Hind pic.twitter.com/Cl36TanfJP