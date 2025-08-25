अफगानिस्तान को टी20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंचाकर किया था हैरान, जोनाथन ट्रॉट बने अब इस टीम के हेड कोच

प्रथम श्रेणी स्तर पर 17,000 से ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर एंड्रयू पुटिक बल्लेबाजी कोच के रूप में टीम से जुड़े हैं। इससे पहले, पुटिक अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के साथ काम कर चुके हैं। एंड्रयू पुटिक ने कहा, "एक ऐसी टीम, जो खिलाड़ियों के विकास को महत्व देती है, उसके साथ काम करना सम्मान की बात है। मैं हमारी सामूहिक सफलता में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।" इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जेमी ट्रॉटन फील्डिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ अनुभव रखने वाले फिटनेस प्रोफेशनल निक ली स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच के रूप में टीम से जुड़ेंगे।