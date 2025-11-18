क्रिकेट के ‘रबर मैन’ जिनको सिर्फ फील्डिंग के दम पर मिला ‘मैन ऑफ द मैच’

जोंटी रोड्स का नाम दुनिया के महानतम फील्डर के रुप में लिया जाता है। (Photo - EspnCricInfo)
Jonty Rhodes; Superman of Cricket: क्रिकेट के खेल में अच्छे प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को "मैन ऑफ द मैच" का अवॉर्ड दिया जाता है। अमूमन यह अवॉर्ड अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी या ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में ऐसा भी हुआ है कि किसी खिलाड़ी सिर्फ फील्डिंग के लिए "मैन ऑफ द मैच" चुन लिया गया हो। दरअसल, बात है 1993 के दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज मुकाबले की, जिसमें जोंटी रोड्स को उनकी शानदार फील्डिंग के लिए यह अवॉर्ड मिला। मुकाबले में 5 कैच लेकर रोड्स ने मैच का रुख ही पलट दिया था, और इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1993-94 में मुम्बई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हीरो कप का मैच था, जिसमें वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर मेे 180 रन का स्कोर बनाया। यह स्कोर तब की वेस्टइंडीज टीम के लिए आसान लग रहा था। लेकिन फील्डिंग करने उतरी अफ्रीकी टीम ने केवल रोड्स की फील्डिंग के दम पर ही मैच को अपनी तरफ झुका दिया और 41 रन से मुकाबले को अपने नाम किया। रोड्स ने अपना एथलेटिसिज्म दिखाते हुए वेस्टइंडीज के 5 बल्लेबाजों के कैच पकड़कर उन्हें पैवेलियन का रास्ता दिखाया।
मई 2025 तक रोड्स एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे, जो विकेटकीपर नहीं थे, और एक वनडे मैच में 5 कैच लिए हो। लेकिन अब इस रिकॉर्ड की बराबरी इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने कर दी है। उन्होंने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए एक मैच में 5 कैच लपक कर यह कारनामा किया।
जोंटी रोड्स का नाम दुनिया के महानतम फील्डर के रुप में लिया जाता है। अपनी फील्डिंग में किए गए कारनामों और एथलेटिसिज्म के लिए उन्हें 'रबर मैन' के नाम से भी जाना जाता है। उनकी फील्डिंग के इन्हीं कारनामों में एक यह भी है कि उनको प्लेइंग इलेवन में शामिल हुए बिना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। रोड्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट के एक मैच में अपनी टीम के एक प्लेयर की जगह सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर उतारा गया था। जोंटी रोड्स ने इस मौके अच्छी तरह से भुनाया और मैच में 7 बल्लेबाजों के कैच लपके। टीम को जीत मिली और इसी प्रदर्शन के दम पर जोंटी रोड्स को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला।
इसके अलावा जोंटी रोड्स के नाम 'बेस्ट रन आउट ऑफ ऑल टाइम' का खिताब भी है। जोंटी रोड्स ने ये रन आउट साल 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में इंजमाम उल हक को आउट कर हासिल किया था। वर्ल्ड कप के उस मैच में जोंटी रोड्स ने तेज दौड़कर और फिर विकेट की तरफ हवा में उछलकर इंजमाम उल हक को रन आउट किया था।
