क्रिकेट के ‘रबर मैन’ जिनको सिर्फ फील्डिंग के दम पर मिला ‘मैन ऑफ द मैच’

जोंटी रोड्स का नाम दुनिया के महानतम फील्डर के रुप में लिया जाता है। अपनी फील्डिंग में किए गए कारनामों और एथलेटिसिज्म के लिए उन्हें 'रबर मैन' के नाम से भी जाना जाता है। उनकी फील्डिंग के इन्हीं कारनामों में एक यह भी है कि उनको प्लेइंग इलेवन में शामिल हुए बिना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। रोड्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट के एक मैच में अपनी टीम के एक प्लेयर की जगह सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर उतारा गया था। जोंटी रोड्स ने इस मौके अच्छी तरह से भुनाया और मैच में 7 बल्लेबाजों के कैच लपके। टीम को जीत मिली और इसी प्रदर्शन के दम पर जोंटी रोड्स को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला।