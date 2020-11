पाकिस्तान ने बाबर आजम को नियुक्त किया टेस्ट कप्तान

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने मंगलवार को अजहर अली (Mohammad Babar Azam) के स्थान पर बाबर आजम को टेस्ट टीम (Pakistani Test Team) का कप्तान नियुक्त किया है। बाबर (Babar) पाकिस्तान की वनडे और टी-20 के कप्तान पहले से ही हैं। वह अब न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ होने वाली आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप (ICC Test Chapiction) में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। दो टेस्ट मैचों की इस सीरीज का पहला मैच 26-30 दिसंबर को माउंट माउंगनुई और दूसरा मैच क्राइस्टचर्च में तीन-सात जनवरी के बीच खेला जाएगा।

JUST IN: Babar Azam has been appointed as Pakistan Test captain 🇵🇰



He is now skipper in all three formats 🙌 pic.twitter.com/wlbvKe3K1P