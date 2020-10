किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को दिया 186 रनों का लक्ष्य, गेल ने खेली तूफानी पारी

नई दिल्ली। इंडियन प्रिमियर लीग 2020 के 50वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने 4 विकेट पर 185 रन बनाए। पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 186 रनों का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करना आरआर के लिए आसान

नहीं माना जा रहा है। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स गुरुवार को चेन्नई सुपरकिंग से भी मैच हार गई थी।

