IPL 2026 से पहले KKR ने इंजर्ड आकाश दीप की जगह विदर्भ के इस तेज गेंदबाज को किया टीम में शामिल

Saurabh Dubey as Akash Deep replacement: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) से कुछ दिन पहले कोलकाता नाईट राइडर्स (KKR) ने अपनी टीम में बदलाव किया है। तेज गेंदबाज आकाश दीप के चोट के चलते पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, केकेआर ने उनके रिप्‍लेसमेंट के तौर पर विदर्भ के 28 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया है। यह गेंदबाज पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का हिस्सा था, लेकिन उस टीम के साथ वह अपना डेब्यू नहीं कर सके थे। उम्‍मीद है कि इस सीजन में सौरभ अपना आईपीएल डेब्‍यू कर लेंगे।