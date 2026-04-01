आंधी और बारिश ने रोका IPL मैच, अगर रद्द हुआ KKR vs PBKS का मुकाबला तो लंबी छलांग लगाएगी ये टीम

IPL 2026, KKR vs PBKS Weather Update: आंधी और बारिश की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला रुक गया। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 12वां मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है, जहां केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम में दो बदलाव का ऐलान किया, जिसमें वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को बाहर किया गया। उनकी जगह नवदीप सैनी और रोवमैन पॉवेल को शामिल किया गया। दूसरी ओर, श्रेयस अय्यर रहाणे के फैसले से खुश थे और उन्होंने कहा कि अगर वे टॉस जीतते तो पहले गेंदबाजी ही चुनते।