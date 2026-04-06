KKR vs PBKS Weather Report: कोलकाता में बारिश के साथ तूफान का अलर्ट, 60 किमी. की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, क्या धुल जाएगा मैच?

KKR vs PBKS Weather Report: आईपीएल 2026 में आज सोमवार 6 अप्रैल को सीजन का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्‍स में शाम 7.30 बजे से खेला जाना है। केकेआर को जहां आज अपनी पहली जीत की तलाश होगी तो पंजाब इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंचने के इरादे से उतरेगी। लेकिन, इससे पहले कोलकाता के मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मैच के दौरान बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है।