KKR को IPL 2026 की पहली जीत हासिल करने के लिए डिफेंड करना होगा 181 रन, इन गेंदबाजों पर दारोमदार

मिडिल ऑर्डर में कैमरन ग्रीन ने 24 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि रोवमैन पॉवेल ने 24 गेंदों में 39 रन की तेज पारी खेली। वहीं रिंकू सिंह एक बार फिर फ्लॉप रहे और 7 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 27 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। दिग्वेश राठी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। आवेश खान, मणिमरण सिद्धार्थ और प्रिंस यादव को भी एक-एक सफलता मिली। हालांकि तेज गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई। आवेश खान ने 4 ओवर में 44 रन और प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 47 रन खर्च किए।