महज 17 साल की उम्र में 1,000 रन पूरे कर रचा इतिहास, फिर कार हादसे ने हमसे छीन लिया था ‘अगला तेंदुलकर’

क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की तरह कई चमकते हुए सितारे हुए हैं, जिन्‍हें दुनिया जानती है। लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि कई ऐसे सितारे भी आए, जो फलक पर चमकने से पहले ही गुम हो गए। इन्‍हीं में से एक थे पंजाब के पूर्व क्रिकेटर ध्रुव पांडोव, जिनकी तुलना तेंदुलकर से होती थी। 80 के दशक के आखिर में जब सचिन तेंदुलकर बॉम्बे में आगे बढ़ रहे थे, वहीं नॉर्थ में ध्रुव कुछ ऐसा ही कर रहे थे कि उन्‍हें भारत का अगला बड़ा खिलाड़ी माना जाने लगा था। वह एक ऐसा टैलेंट थे, जिसके बारे में बड़े-बड़े लोग फुसफुसाकर बात करते थे और सेलेक्टर चुपचाप मुस्कुराते थे।