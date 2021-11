T20 वर्ल्ड कप 2021: सेमीफाइनल से बाहर होने पर छलका कोहली का दर्द बोले- हमसे ज्यादा निराश कोई नहीं होगा

विराट कोहली ने ट्विटर पर कहा - एक साथ मिलकर हम एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश हम ऐसा नहीं कर सके। एक टीम के तौर पर हम लोग से ज्यादा निराश कोई और नहीं होगा ।आप सभी ने हमें बहुत सपोर्ट किया हम इसके लिए आभारी हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम मजबूत वापसी करें और अपना कदम लगातार आगे बढ़ाएं। जय हिंद !

Together as one we set out to achieve our goal.Unfortunately we fell short and no one is more disappointed than us as a side.The support from all of you has been fantastic and we are grateful for it all.We will aim to come back stronger and put our best foot forward. Jai Hind🇮🇳🙏 pic.twitter.com/UMUQgInHrV