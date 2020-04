कोरोना के खिलाफ लड़ाई में KKR ने भी दी आर्थिक मदद, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कराई राशि

कोलकाता। कोरोना वायरस ( coronavirus ) की खिलाफ लड़ाई में आईपीएल ( IPL 2020 ) की पूर्व चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ( Kolkata Knight Riders ) ने भी योगदान दिया है। केकेआर के मालिक शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) और सहमालिक जूही चावला ( Juhi Chawla ) , गौरी खान ( Gauri Khan ) और जय मेहता ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में मदद देने का ऐलान किया है।

केकेआर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी गई जानकारी

कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्विटर पर भी इसकी जानकारी दी। टीम ने लिखा, " ऐसे में जब हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए ये हमारी छोटा सा योगदान। एक एकसाथ आकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं।"

कोरोना की वजह से 15 अप्रैल तक स्थगित है आईपीएल

आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल का 13वां सीजन भी प्रभावित हो गया है। 29 मार्च से शुरू होने वाला टूर्नामेंट 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी की स्थिति के हिसाब से 15 अप्रैल के बाद भी आईपीएल का आयोजन होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है।

Whilst we stay safe at home,many r working for our safety & fending for themselves. Here's our little contribution to ensure their health & well being!Separate but together,we will overcome! @iamsrk @PMOIndia @narendramodi @OfficeofUT @AUThackeray @MamataOfficial @ArvindKejriwal pic.twitter.com/WsOeSrgqk3