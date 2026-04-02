KKR vs SRH Playing 11: हैदराबाद के सामने कई चुनौतियां, केकेआर को उसके घर में हराना आसान नहीं, ऐसी हो सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग

इस सीजन की शुरुआत केकेआर के लिए थोड़ी डगमगाती हुई रही है। गेंदबाजी में गहराई की कमी एक बड़ी चिंता बन गई है। हर्षित राणा और आकाश दीप के चोटिल होने, साथ ही मथीशा पथिराना के उपलब्ध न होने और कैमरन ग्रीन की सीमित भूमिका ने उनकी गेंदबाजी को कमजोर कर दिया है। हालांकि, इससे भी ज्यादा चिंता की बात उनके स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी (सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती) का प्रदर्शन रहा है। हैदराबाद और केकेआर के बीच 30 मैच खेले गए हैं। इसमें 19 मैच केकेआर ने और 10 मैच एसआरएच ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है।