यह लड़का क्रिकेट का अगला ‘भगवान’… अजीत मैं तुमसे कह रहा हूं, वैभव सूर्यवंशी को जल्दी टीम इंडिया में शामिल करो

Kris Srikkanth on Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में इस बार भी वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्‍यादा सुर्खियों में हैं। इस सीजन वह सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाजों की लिस्‍ट में टॉप-5 में शामिल हैं। जबकि सबसे ज्‍यादा स्‍टाइक रेट वाले बल्‍लेबाजी की सूची में दूसरे स्‍थान पर हैं। यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से इस 15 साल के खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम में जल्‍द शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने भी चीफ सेलेक्‍टर अजीत अगरकर से वैभव को न केवल टीम में शामिल करने को कहा है, बल्कि इस युवा खिलाड़ी की तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हुए क्रिकेट का अगला 'भगवान' बताया है।