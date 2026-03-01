रंग की वजह से इस भारतीय क्रिकेटर ने जिंदगी भर झेला अपमान, होटल में नहीं मिलती थी एंट्री, फैंस लगाते थे काली-काली के नारे

शिवरामकृष्णन ने कहा, "जागते हुए कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता था। आप आंखें बंद करते हैं, तो आपको ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सब कुछ बहुत डरावना होता है। आप आंखें खोलते हैं, तो वहां कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप इतने थके हुए होते हैं कि आप सोना चाहते हैं। आप आंखें बंद करते हैं, तो फिर वही भयानक चीज़ें दिखती हैं। आंखें खोलते हैं तो कुछ भी नहीं। फिर आपको यकीन हो जाता है कि कुछ भी गलत नहीं है। आप आंखें बंद करते हैं। थोड़ी देर के लिए। फिर से। आंखें खोलते हैं। और इस तरह आपकी नींद उड़ जाती है…"