जानें कौन है वो शख्सियत? जिसने राजस्थान रॉयल्स को खरीदने के लिए पानी की तरह बहा दिए हजारों करोड़

Who is Kal Somani: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन से पहले राजस्‍थान रॉयल्‍स को नया मालिक मिल गया है। अमेरिका के उद्यमी कल सोमानी ने एक समूह का नेतृत्व करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 1.63 अरब डॉलर (करीब 15,000 करोड़ रुपये) में खरीदा है। यह आईपीएल के इतिहास में शायद दूसरी सबसे महंगी फ्रेंचाइजी डील है। इस सौदे के बाद हर कोई कल सोमानी के बारे में जानना चाहता है, जिन्‍होंने राजस्‍थान रॉयल्‍स पर पानी की तरह हजारों करोड़ रुपये बहा दिए हैं।