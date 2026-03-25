सबसे अहम बात ये कि आरसीबी के नए चेयरमैन आर्यमन बिड़ला खुद क्रिकेटर रह चुके हैं। आर्यमन अरबपति उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के बेटे हैं। कारोबार की दुनिया में आने से पहले वह एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर करियर बनाने की कोशिश कर चुके हैं। 17 साल की उम्र में आर्यमन मुंबई छोड़कर मध्य प्रदेश क्रिकेट में मौके तलाशने चले गए थे। इससे पहले उन्हें इंग्लैंड में वेस्ट हैम्पस्टेड क्रिकेट क्लब और लंदन स्कूल्स क्रिकेट एसोसिएशन के साथ खेलने का अनुभव मिल चुका था, जहां उन्हें पूर्व मिडलसेक्स क्रिकेटर पॉल वीक्स से कोचिंग मिली थी।