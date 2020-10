Delhi: Veteran cricketer Kapil Dev को दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती

नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ( Veteran cricketer Kapil Dev ) की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। उनको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कपिल देव की एंजियोप्लास्टी की गई है। पूर्व क्रिकेटर के इलाज में जुटे डॉक्टर्स का कहना है कि कपिल की हालत फिलहाल स्थिर है। आपको बता दें कि कपिल देव अभी 61 साल के हैं। क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद कपिल कमेंट्री या फिर किसी न किसी रूप से क्रिकेट से जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही कई टीवी शो में भी कपिल देव नजर आते रहे हैं।

Delhi: Veteran cricketer Kapil Dev admitted at Fortis, Okhla for heart issues. More detail on his health awaited. (File photo) pic.twitter.com/2bllqVweuS