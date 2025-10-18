पूर्व भारतीय कोच का रोहित शर्मा को लेकर खुलासा, कहा- ट्रोलर्स के कमेंट्स इतने चुभे कि उन्होंने लिया यह बड़ा फैसला

नायर ने बताया कि एक बार रोहित मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तब मीडिया फोटोग्राफर्स ने उनकी कुछ तस्वीरें ली थी, जिन्हें बाद में अपने-अपने अकाउंट पर पोस्ट किया था। उन तस्वीरों पर रोहित के वजन को लेकर कई तरह के कमेंट्स किए गए थे। रोहित को उनके वजन के लिए ट्रोल किया जा रहा था। लोगों ने तो यहां तक कमेंट किए कि रोहित एक क्रिकेटर की तरह नहीं दिखते हैं। ये ट्रोलिंग रोहित को चुभ गई।