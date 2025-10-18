Patrika LogoSwitch to English

पूर्व भारतीय कोच का रोहित शर्मा को लेकर खुलासा, कहा- ट्रोलर्स के कमेंट्स इतने चुभे कि उन्होंने लिया यह बड़ा फैसला

रोहित बेहद फिट और चुस्त दिख रहे थे। उसके बाद से हर कोई बस उनकी फिटनेस का राज जानने को उत्सुक है। इस बीच रोहित के साथी और भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर ने खुलासा किया है कि ट्रोलर्स के कमेंट्स से आहत हुए इस स्टार बल्लेबाज ने 12 सप्ताह में 10 किलो से अधिक वजन घटा लिया और एकदम नए अवतार में दिखे।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 18, 2025

Rohit sharma

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Photo - BCCI)

Rohit Sharma, India vs Australia ODI Series: सात महीने के लंबे अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने जा रहे पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बदले-बदले से दिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए रवाना होने से पहले जब रोहित एक निजी समारोह में पहुंचे तो हर कोई उन्हें देखकर दंग रह गया।

रोहित बेहद फिट और चुस्त दिख रहे थे। उसके बाद से हर कोई बस उनकी फिटनेस का राज जानने को उत्सुक है। इस बीच रोहित के साथी और भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर ने खुलासा किया है कि ट्रोलर्स के कमेंट्स से आहत हुए इस स्टार बल्लेबाज ने 12 सप्ताह में 10 किलो से अधिक वजन घटा लिया और एकदम नए अवतार में दिखे।

तस्वीर पर किए थे कमेंट्स

नायर ने बताया कि एक बार रोहित मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तब मीडिया फोटोग्राफर्स ने उनकी कुछ तस्वीरें ली थी, जिन्हें बाद में अपने-अपने अकाउंट पर पोस्ट किया था। उन तस्वीरों पर रोहित के वजन को लेकर कई तरह के कमेंट्स किए गए थे। रोहित को उनके वजन के लिए ट्रोल किया जा रहा था। लोगों ने तो यहां तक कमेंट किए कि रोहित एक क्रिकेटर की तरह नहीं दिखते हैं। ये ट्रोलिंग रोहित को चुभ गई।

हर पहलू पर किया काम

नायर ने बताया कि इस घटना के बाद रोहित ने ठान लिया कि उन्हें फिट होना है। तब हमारे पास 12 सप्ताह का समय था क्योंकि रोहित को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार होना था। हमने हर पहलू पर काम किया। इस ट्रेनिंग के दौरान उनके शरीर के साथ-साथ उनके खेल को बेहतर बनाने पर भी काम किया।

जब लोग देखें तो फर्क महसूस हो

नायर ने कहा, इस फिटनेस प्रोग्राम में हमने एक चीज का ध्यान रखा कि जब 12 सप्ताह बाद रोहित पब्लिक में आएं तो हर किसी को फर्क महसूस होना चाहिए। एकदम वैसा ही हुआ, जब रोहित उस अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे तो हर कोई उनकी फिटनेस को लेकर ही बात कर रहा था। रोहित का लुक वायरल हो गया। मुझे लगता है कि इस कड़ी मेहनत का फायदा रोहित को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी मिलेगा।

उसी अंदाज में खेलेंगे रोहित

अभिषेक नायर का मानना है कि रोहित कप्तान हो या न हों, लेकिन उनके खेलने का अंदाज वही रहेगा जो उन्हें अीम का भरोसेमंद खिलाड़ी बनाता है। नायर ने कहा, रोहित हमेशा टीम और अपने साथियों के लिए उसी समर्पण से खेलेंगे।

Published on:

18 Oct 2025 08:37 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पूर्व भारतीय कोच का रोहित शर्मा को लेकर खुलासा, कहा- ट्रोलर्स के कमेंट्स इतने चुभे कि उन्होंने लिया यह बड़ा फैसला

