वनडे क्रिकेट में रोहित-विराट की तरह ईशान किशन गदर मचाने के लिए तैयार, VHT की टीम में मिली जगह

2023 के बाद से उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था। हालांकि, पिछले साल जब बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, तो उसमें ईशान किशन का नाम शामिल था। साल 2025 के अंत तक ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है और अब वह टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ईशान किशन विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की अगुवाई करेंगे। इस घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी और खिताबी मुकाबला 6 जनवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में खेला जाएगा।