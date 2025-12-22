22 दिसंबर 2025,

सोमवार

क्रिकेट

वनडे क्रिकेट में रोहित-विराट की तरह ईशान किशन गदर मचाने के लिए तैयार, VHT की टीम में मिली जगह

2 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को झारखंड की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है, जो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में हिस्सा लेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 22, 2025

Ishan Kishan

ईशान किशन (फोटो- IANS)

Ishan Kishan in Vijay Hazare Trophy 20250-26: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने हाल ही में आयोजित हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को पहली बार चैंपियन बनाया था। अब इस विकेटकीपर बल्लेबाज को वनडे टीम की कमान सौंप दी गई है और वह झारखंड टीम की अगुवाई विजय हजारे ट्रॉफी में करेंगे, जो एक वनडे फॉर्मेट का टूर्नामेंट है। इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली गई थी, जो टी20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट था और जिसमें झारखंड की टीम पहली बार चैंपियन बनी थी।

ईशान वनडे टीम के कप्तान

सोमवार को झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने टीम का ऐलान किया। इस टीम में कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज और विराट सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की 10 पारियों में 57.44 की औसत से 517 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 190 से ऊपर रहा। उन्होंने टूर्नामेंट में दो शतक और दो अर्धशतक की पारियां खेलीं। हरियाणा के खिलाफ फाइनल मुकाबले में ईशान ने 101 रनों की दमदार पारी खेली और टीम को खिताबी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

इस प्रदर्शन के दम पर उन्हें दो साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली और वह सीधे वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने में सफल रहे। उनके प्रदर्शन की वजह से खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को टीम से बाहर होना पड़ा। ईशान किशन ने भारत के लिए दो टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 78 रन बनाए हैं। वहीं, 27 वनडे मैचों में उन्होंने 42 की औसत से 933 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक (210 रन) भी शामिल है।

2023 के बाद से उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था। हालांकि, पिछले साल जब बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, तो उसमें ईशान किशन का नाम शामिल था। साल 2025 के अंत तक ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है और अब वह टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ईशान किशन विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की अगुवाई करेंगे। इस घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी और खिताबी मुकाबला 6 जनवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में खेला जाएगा।

VHT के लिए झारखंड की टीम

ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार, बाला कृष्णा, कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह और शुभम सिंह।

Updated on:

22 Dec 2025 09:50 pm

Published on:

22 Dec 2025 09:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वनडे क्रिकेट में रोहित-विराट की तरह ईशान किशन गदर मचाने के लिए तैयार, VHT की टीम में मिली जगह

