टीम इंडिया के इस ऑलराउंडर ने अचानक लिया संन्यास, सिर्फ एक वनडे के बाद कर दिए गए थे ड्रॉप

साल 2025 अपने खत्म होने के कगार पर है और सभी खिलाड़ी नए साल और नई योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऑलराउंडर ने अचानक संन्यास की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के खिलाफ साल 2021 में डेब्यू करने वाले कृष्णप्पा गौतम ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसके साथ ही उनके 14 साल लंबे घरेलू क्रिकेट करियर का भी अंत हो गया है। कृष्णप्पा गौतम घरेलू क्रिकेट में एक बेहतरीन ऑफ स्पिन गेंदबाज रहे हैं। इसके अलावा निचले क्रम में दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में कई यादगार प्रदर्शन किए हैं।