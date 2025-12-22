टीम इंडिया के इस ऑलराउंडर ने अचानक लिया संन्यास, सिर्फ एक वनडे के बाद कर दिए गए थे ड्रॉप

कृष्णप्पा गौतम (फोटो- IPL)
साल 2025 अपने खत्म होने के कगार पर है और सभी खिलाड़ी नए साल और नई योजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऑलराउंडर ने अचानक संन्यास की घोषणा कर दी है। श्रीलंका के खिलाफ साल 2021 में डेब्यू करने वाले कृष्णप्पा गौतम ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इसके साथ ही उनके 14 साल लंबे घरेलू क्रिकेट करियर का भी अंत हो गया है। कृष्णप्पा गौतम घरेलू क्रिकेट में एक बेहतरीन ऑफ स्पिन गेंदबाज रहे हैं। इसके अलावा निचले क्रम में दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने रणजी ट्रॉफी और आईपीएल में कई यादगार प्रदर्शन किए हैं।
कृष्णप्पा गौतम भारत के लिए सिर्फ एक वनडे मैच खेल पाए और उसके बाद ही टीम से बाहर हो गए। इसके बाद उन्हें दोबारा कभी मौका नहीं मिला। साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने कोलंबो में डेब्यू किया था, जहां उन्होंने एक विकेट चटकाया था। हालांकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम शानदार रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 107 पारियों में 224 विकेट चटकाए हैं, जबकि लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नाम 96 विकेट दर्ज हैं।
आईपीएल में कृष्णप्पा गौतम तीन टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह एक सीजन पंजाब किंग्स के लिए खेले और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 2024 तक खेलते रहे। 2025 के ऑक्शन में उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। वह पिछले दो साल से घरेलू क्रिकेट से भी दूर हैं।
टी20 स्पेशलिस्ट माने जाने वाले कृष्णाप्पा ने साल 2016 में कर्नाटक की तरफ से रणजी ट्रॉफी टीम में वापसी की और अपने पहले तीन मुकाबलों में 18 विकेट हासिल किए थे। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के चलते उन्हें 2017 में इंडिया ए टीम में जगह मिली थी। कृष्णाप्पा गौतम आईपीएल 2021 की नीलामी में सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी रहे थे, उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ में खरीदा था। हालांकि, बाद में इस रिकॉर्ड को आवेश खान, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर ने तोड़ दिया।
