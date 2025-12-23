23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

अब महिला क्रिकेटर भी कमाएंगी मोटी रकम, BCCI ने बदल दिया घरेलू क्रिकेट का खेल

Women domestic cricket match fees in India: BCCI ने महिला घरेलू क्रिकेटरों की मैच फीस में भारी बढ़ोतरी की है। अब महिला खिलाड़ियों को हर घरेलू वनडे और मल्टी-डे मैच के लिए प्रतिदिन 50,000 रुपए मिलेंगे।

Satya Brat Tripathi

Dec 23, 2025

BCCI

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (Photo Credit- IANS)

Women domestic cricket salary in India: क्रिसमस से पहले देश की महिला क्रिकेटरों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, बीसीसीआई ने हालिया अपनी एपेक्स काउंसिल की बैठक में महिला घरेलू क्रिकेटरों की मैच फीस में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।इस फैसले से महिला घरेलू खिलाड़ी पहले की तुलना में ढाई गुना तक ज्यादा कमाई कर सकेंगी। यह कदम भारत की पहली वनडे वर्ल्ड कप जीत के बाद उठाया गया है।

बीसीसीआई के नए घरेलू समान पे स्ट्रक्चर के मुताबिक, हर घरेलू वनडे और मल्टी-डे मैच के लिए महिला खिलाड़ियों को प्रति दिन 50 हजार रुपए मिलेंगे। यह मैच फीस प्लेइंग-11 में शामिल खिलाड़ियों पर लागू होगी। इससे पहले सीनियर महिला खिलाड़ियों को प्रति दिन 20 हजार रुपए मैच फीस मिलती थी।

हालांकि, बीसीसीआई के इस निर्णय का लाभ केवल प्लेइंग-11 में शामिल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि रिजर्व के तौर पर चुनी गई खिलाड़ियों की मैच फीस में भी इजाफा किया गया है। अब सीनियर रिजर्व खिलाड़ियों की प्रतिदिन की मैच फीस 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है। वहीं, नेशनल टी-20 टूर्नामेंट में प्लेइंग-11 में शामिल खिलाड़ियों को प्रति मैच 25,000 रुपए मिलेंगे, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को 12,500 रुपए दिए जाएंगे।

जूनियर खिलाड़ियों की मैच फीस में बढ़ोतरी

घरेलू क्रिकेट में जूनियर महिला खिलाड़ियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है। अंडर-23 और अंडर-19 वर्ग की खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में शामिल होने पर प्रतिदिन 25,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को 12,500 रुपए मिलेंगे। बता दें कि इससे पहले जूनियर महिला खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में शामिल होने पर 10 हजार रुपए प्रतिदिन, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को 5 हजार रुपए प्रतिदिन मिला करता था। बीसीसीआई अधिकारियों के मुताबिक, अब कोई महिला क्रिकेटर यदि पूरे सीजन के दौरान सभी फॉर्मेट में खेलती है, तो वह 12 से 14 लाख रुपये तक की कमाई कर सकती है।

