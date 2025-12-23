अब महिला क्रिकेटर भी कमाएंगी मोटी रकम, BCCI ने बदल दिया घरेलू क्रिकेट का खेल

घरेलू क्रिकेट में जूनियर महिला खिलाड़ियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई है। अंडर-23 और अंडर-19 वर्ग की खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में शामिल होने पर प्रतिदिन 25,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को 12,500 रुपए मिलेंगे। बता दें कि इससे पहले जूनियर महिला खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में शामिल होने पर 10 हजार रुपए प्रतिदिन, जबकि रिजर्व खिलाड़ियों को 5 हजार रुपए प्रतिदिन मिला करता था। बीसीसीआई अधिकारियों के मुताबिक, अब कोई महिला क्रिकेटर यदि पूरे सीजन के दौरान सभी फॉर्मेट में खेलती है, तो वह 12 से 14 लाख रुपये तक की कमाई कर सकती है।