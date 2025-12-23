23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Aus vs Eng: बॉक्सिंग-डे टेस्ट के लिए बड़े बदलाव के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कप्तान समेत 2 खिलाड़ी हुए बाहर

Aus vs Eng Boxing Day Test: इंग्‍लैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्‍ट के लिए ऑस्‍ट्रेलिया की टीम में टॉड मर्फी और झाय रिचर्डसन को शामिल किया गया है। नाथन लायन की सर्जरी होनी है, जबकि पैट कमिंस को ब्रेक दिया गया है।

भारत

lokesh verma

Dec 23, 2025

Aus vs Eng Boxing Day Test

ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ी टॉड मर्फी और झाय रिचर्डसन। (फोटो सोर्स: cricket.au)

Aus vs Eng Boxing Day Test: इंग्‍लैंड के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्‍ट के लिए टॉड मर्फी और झाय रिचर्डसन को ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है। विक्टोरिया के टॉड मर्फी को तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन के साथ चौथे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में बुलाए जाने के बाद बॉक्सिंग डे पर घरेलू मैदान पर खेलने का सपना पूरा होने की उम्मीद है। वहीं, मर्फी ने मैट कुह्नमैन और कोरी रोकिचियोली को पीछे छोड़कर नाथन लियोन की जगह ली है। अनुभवी ऑफ-स्पिनर की हैमस्ट्रिंग की चोट की सर्जरी होगी।

ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार सुबह पुष्टि की कि लियोन को सर्जरी की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन्होंने एशेज जीतने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन बाउंड्री बचाने के लिए डाइव लगाते समय अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में चोट लगा ली थी।

चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, माइकल नेसर, झाय रिचर्डसन, मिशेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर।

