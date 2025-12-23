Aus vs Eng: बॉक्सिंग-डे टेस्ट के लिए बड़े बदलाव के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, कप्तान समेत 2 खिलाड़ी हुए बाहर

Aus vs Eng Boxing Day Test: इंग्‍लैंड के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्‍ट के लिए टॉड मर्फी और झाय रिचर्डसन को ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया है। विक्टोरिया के टॉड मर्फी को तेज गेंदबाज झाय रिचर्डसन के साथ चौथे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में बुलाए जाने के बाद बॉक्सिंग डे पर घरेलू मैदान पर खेलने का सपना पूरा होने की उम्मीद है। वहीं, मर्फी ने मैट कुह्नमैन और कोरी रोकिचियोली को पीछे छोड़कर नाथन लियोन की जगह ली है। अनुभवी ऑफ-स्पिनर की हैमस्ट्रिंग की चोट की सर्जरी होगी।