अपने उदासीन बयानों से चर्चा में रहने वाले लखनऊ सुपर जाइंट्स के मालिक संजीव गोयंका टीम के रिकॉर्ड से निराश, जानिए क्या कहा

Sanjiv Goenka owner of LSG statement: लखनऊ सुपर जाइंट्स (Lucknow Super Giants) के मालिक संजीव गोयंका एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। IPL 2026 की शुरुआत से पहले जियोटस्टार पर 'आईपीएल टुडे लाइव' के साथ बातचीत में गोयंका ने साफ शब्दों में कहा कि प्लेऑफ तक पहुंचना एलएसजी जैसी टीम के लिए "काफी नहीं है।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि टीम की असली पहचान अभी भी बन रही है। किसी भी स्पोर्ट्स टीम के लिए, जब तक आप जीतते नहीं हैं, आपको ट्रॉफी उठाने जैसा सम्मान या प्यार नहीं मिलता है। हां, हम दो बार प्लेऑफ में पहुंचे हैं, लेकिन यह साफ तौर पर काफी नहीं है। आप कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन हमें अपनी पहली ट्रॉफी जीतनी है।"



पिछले सीजन की समीक्षा करते हुए गोयंका ने माना कि टीम में गेंदबाजी की मजबूत नींव की कमी थी, जिसे इस बार दूर किया गया है। उन्होंने कहा, "अच्छी बात यह थी कि हमारे फ्रंटलाइन गेंदबाजों के चोटिल होने के बावजूद हमने अपने पहले छह में से चार गेम जीते। कुछ बड़े कदम उठाए गए, एडेन मार्करम और मिशेल मार्श ने ओपनिंग की, जो उनकी आम पोजीशन नहीं है, और यह उन दोनों के लिए उनका सबसे अच्छा आईपीएल सीजन साबित हुआ। दिग्वेश राठी बिल्कुल नए खिलाड़ी के तौर पर आए और उन्होंने हमारे लिए अच्छा किया। हालांकि, हमें एहसास हुआ कि हमारे पास एक मजबूत बॉलिंग कोर की कमी है, और हमने इस बार एक घरेलू बॉलिंग यूनिट बनाकर इस पर ध्यान दिया है। अब यह एक साथ आने और अकेले परफॉर्म करने की बजाय एक टीम के तौर पर परफॉर्म करने की बात है।"