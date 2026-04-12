LSG vs GT: गुजरात टाइंटस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, दोनों टीमों ने नहीं किए कोई बदलाव, देखें प्लेइंग 11

एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, "मुझे लगता है कि आजकल विकेट जिस तरह के होते हैं, आप जानते हैं, पहले बैटिंग या बॉलिंग करने का मार्जिन ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप जानते हैं, हमारे पास पहले गेंद करने का मौका होता है। मुझे लगता है कि हमारे लिए यह कमाल का है। हर जीत जरूरी होती है और खासकर जब आप इस तरह जीतते हैं, तो यह एक टीम का कैरेक्टर दिखाता है। हम चाहते हैं कि एक बार में एक मैच लें और बस अपना बेस्ट दें। पिछले मैच में जब हम खेले, तो हमने फील्ड पर इंटेंट के बारे में बात की थी। हम हमेशा एक टीम के तौर पर इसके बारे में बात करते हैं और यह देखना बहुत अच्छा था कि जब हम फील्ड पर थे, तो हम अपनी जान लगा रहे थे। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।"