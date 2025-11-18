Patrika LogoSwitch to English

भारत की मुसीबतें बढ़ीं, दक्षिण अफ्रीका ने इस खतरनाक गेंदबाज को टीम से जोड़ा, रबाडा के साथ होगी प्लेइंग 11 में एंट्री

गुवाहाटी टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका ने भारत की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। कोलकाता में तेज गेंदबाज लुंगी नगिडी स्क्वाड से जुड़ गए हैं। वह आज सुबह दक्षिण अफ्रीका से कोलकाता पहुंचे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 18, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जाएगा। (photo - Espncricinfo)

India vs South Africa 2nd Test: दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया के लिए 22 नवंबर से शुरू हो रहा दूसरा और आखिरी टेस्ट किसी फाइनल से कम नहीं है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारत को सीरीज ड्रॉ करने के लिए हर हाल में जीत चाहिए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने ठीक मैच से पहले भारत की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है।

लुंगी नगिडी की हुई दक्षिण अफ्रीकी टीम में एंट्री

कोलकाता में पहले टेस्ट की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीकी खेमे में तेज गेंदबाज लुंगी नगिडी की एंट्री हो गई है। नगिडी आज सुबह दक्षिण अफ्रीका से कोलकाता पहुंचे और अब वे गुवाहाटी टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं। पहले टेस्ट में चोट की वजह से बाहर रहे नगिडी की वापसी प्रोटियाज गेंदबाजी अटैक को और घातक बना रही है। कोलकाता टेस्ट में कागिसो रबाडा भी नहीं खेले थे, नगिडी की उनके साथ प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराया था।

गुवाहाटी की पिच आम तौर पर स्पिन के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ घरेलू मैचों में यहां तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती मदद मिली है। अगर पिच में थोड़ी भी नमी रही तो नगिडी जैसे 145+ किमी/घंटा गति से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।

India vs South Africa Test Series 2025

