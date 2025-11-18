भारत की मुसीबतें बढ़ीं, दक्षिण अफ्रीका ने इस खतरनाक गेंदबाज को टीम से जोड़ा, रबाडा के साथ होगी प्लेइंग 11 में एंट्री

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जाएगा। (photo - Espncricinfo)
India vs South Africa 2nd Test: दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया के लिए 22 नवंबर से शुरू हो रहा दूसरा और आखिरी टेस्ट किसी फाइनल से कम नहीं है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारत को सीरीज ड्रॉ करने के लिए हर हाल में जीत चाहिए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने ठीक मैच से पहले भारत की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है।
कोलकाता में पहले टेस्ट की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीकी खेमे में तेज गेंदबाज लुंगी नगिडी की एंट्री हो गई है। नगिडी आज सुबह दक्षिण अफ्रीका से कोलकाता पहुंचे और अब वे गुवाहाटी टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं। पहले टेस्ट में चोट की वजह से बाहर रहे नगिडी की वापसी प्रोटियाज गेंदबाजी अटैक को और घातक बना रही है। कोलकाता टेस्ट में कागिसो रबाडा भी नहीं खेले थे, नगिडी की उनके साथ प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हराया था।
गुवाहाटी की पिच आम तौर पर स्पिन के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ घरेलू मैचों में यहां तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती मदद मिली है। अगर पिच में थोड़ी भी नमी रही तो नगिडी जैसे 145+ किमी/घंटा गति से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं।
