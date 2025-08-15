Maharaja Trophy 2025 : गुलबर्ग को पांच विकेट से हराकर ब्लास्टर्स ने खोला जीत का खाता

बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने गुलबर्ग मिस्टिक्स के खिलाफ महाराजा ट्रॉफी 2025 के आठवें मैच में पांच विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ मिस्टिक्स ने जीत का खाता खोल लिया है। गुलबर्ग मिस्टिक्स की टीम तीन में से एक मुकाबला अपने नाम कर चुकी है। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर है। मिस्टिक्स को मेंगलुरु ड्रैगन्स के खिलाफ सीजन के अपने पहले मैच में 33 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम मैसूर वॉरियर्स के हाथों आठ विकेट से अपना दूसरा मैच गंवा बैठी।