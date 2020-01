BBL 2020: मार्कस स्टॉयनिस ने बनाया लीग का सबसे बड़ा स्कोर, मैदान पर हुई चौके-छक्कों की बारिश

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टॉयनिस ( marcus stoinis ) की एक धमाकेदार पारी से बिग बैश लीग ( Big Bash League ) में जलजला आ गया है। दरअसल, मार्कस स्टॉयनिस ने लीग का सबसे बड़ा निजी स्कोर बना दिया है। रविवार को स्टॉयनिस ने मेलबर्न स्टार्स ( melbourne stars ) की तरफ से खेलते हुए 79 गेंदों में 147 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली।

स्टॉयनिस ने मैदान पर की चौके-छक्कों की बारिश

मार्कस स्टॉयनिस ने मेलबर्न क्रिकेट मैदान पर सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ बिग बैश लीग के इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेली। स्टॉयनिस की पारी की बदौलत ही मेलबर्न स्टार्स को 44 रन से हरा दिया। स्टॉयनिस ने अपनी धमाकेदार पारी के दौरान मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश कर दी। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 13 चौके और आठ छक्के लगाए।

Just incredible from Stoin last night! The highest ever #BBL individual score 😲 #TeamGreen 💚 pic.twitter.com/0Wy9S1FrVq