Rohit Sharma के पास आज बतौर ओपनर बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका, शतक जड़ते ही सचिन तेंदुलकर को छोड़ देंगे पीछे

बतौर ओपनर सबसे ज्‍यादा अंतरराष्‍ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड की बात करें तो ये रिकॉर्ड फिलहाल ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर के नाम दर्ज है। उनके नाम कुल 49 शतक दर्ज हैं। इस मामले में रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर 45-45 शतकों के साथ संयुक्‍त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। वहीं, वेस्‍टइंडीज के महान बल्‍लेबाज क्रिस गेल 42 सेंचुरी के साथ तीसरे तो श्रीलंका के सनथ जयसूर्या 41 शतकों के साथ चौथे स्‍थान पर हैं। जबकि 40 शतकों के साथ मैथ्‍यू हेडन पांचवें नंबर पर हैं।