Vaibhav Sooryavanshi पर थी सबकी नजर, ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए सबसे ज्यादा रन, शुरुआती स्क्वॉड में नहीं मिली थी जगह

आउट होने के बाद पवेलियन लौटते वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: cricbuzz)
Most Runs in Tri Nation A Series in Sri Lanka 2026: श्रीलंका की मेजबानी में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज का पांचवां मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने निराश किया है। वह इस मुकाबले में भी 28 गेंदों पर चार चौके और दो छक्के की मदद से 38 रन ही बना सके। जबकि उन्हें विपक्षी टीम ने चार जीवनदान दिए। उनकी जगह इस सीरीज में उस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए, जिसका नाम तलक शुरुआती स्क्वॉर्ड में शामिल नहीं था।
वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में 12 गेंदों में 14 रन तो अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में 22 गेंदों पर 44 रन बनाए और वह भी बिना किसी छक्के के। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भारत ए के तीसरे मैच में उन्होंने 14 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन बनाए और लीग चरण के चौथे और आखिरी मैच में 28 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके और दो छक्कों की सहायता से 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह वह सीरीज के चार मैचों में सिर्फ 117 रन ही बना पाए।
बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ का नाम शुरुआती स्क्वॉड में भी शामिल नहीं था। रियान पराग की इंजरी के बतौर रिप्लेसमेंट स्क्वॉड में जगह दी गई थी। ऋतुराज ने पहले ही मैच में 114 गेंदों पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 101 रन बनाते हुए श्रीलंका के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने 80 गेंदों पर 66 रन की अर्धशतकीय पारी तो श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में 42 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली।
अफगानिस्तान के खिलाफ लीग चरण के आखिरी और चौथे मैच में भी उन्होंने 30 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली है। इस तरह सीरीज में अब तक 234 रनों के साथ वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके रन वैभव सूर्यवंशी से दोगुने हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|1
|ऋतुराज गायकवाड़
|4
|4
|234
|2
|सदीरा समरविक्रमा
|3
|3
|199
|3
|अविष्का फर्नांडो
|3
|3
|175
|4
|तिलक वर्मा
|3*
|3*
|149*
|5
|सूर्यांश शेडगे
|3*
|3*
|138*
|6
|निरोशन डिकवेला
|3
|3
|133
|7
|प्रभसिमरन सिंह
|3
|3
|97
|8
|इमरान मीर
|2
|2
|96
|9
|बहिर शाह
|2
|2
|95
|10
|सहान अराच्चिगे
|3
|2
|82
|11
|हसन इसाखिल
|2
|2
|80
|12
|वैभव सूर्यवंशी
|4
|4
|117
|13
|विपराज निगम
|3*
|2*
|59*
|14
|वनुजा सहान
|3
|2
|48
|15
|प्रियांश आर्य
|3
|3
|98
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