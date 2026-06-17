Vaibhav Sooryavanshi पर थी सबकी नजर, ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए सबसे ज्यादा रन, शुरुआती स्क्वॉड में नहीं मिली थी जगह

वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की बात करें तो उन्‍होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में 12 गेंदों में 14 रन तो अफगानिस्‍तान के खिलाफ दूसरे मैच में 22 गेंदों पर 44 रन बनाए और वह भी बिना किसी छक्‍के के। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भारत ए के तीसरे मैच में उन्‍होंने 14 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्‍के की मदद से 21 रन बनाए और लीग चरण के चौथे और आखिरी मैच में 28 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके और दो छक्‍कों की सहायता से 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह वह सीरीज के चार मैचों में सिर्फ 117 रन ही बना पाए।