क्रिकेट

पलाश की चैट लीक करने वाली महिला आई सामने, किया बड़ा खुलासा, कहा – मैंने उसे एक्सपोज किया…

स्मृति मंधाना ने अपनी शादी के पोस्ट इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिए। पलाश मुच्छल की इंस्टाग्राम चैट का वायरल होना इसकी वजह माना जा रहा था। अब इस मामले में मैरी डी'कॉस्टा, जिनके साथ चैट वायरल हुई थी, ने सामने आकर सोशल मीडिया पर खुलासा कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

image

Madhur Milan Rao

Nov 27, 2025

मैरी डी'कॉस्टा ने पलाश मुच्छल के चैट किए लीक (Photo - mary dcosta/instagram)

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding: स्टार भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी, लेकिन अचानक ही यह शादी टल गई। शुरुआत में ये कहा गया कि शादी टलने का कारण स्मृति के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ना है, लेकिन कथित रूप से पलाश मुच्छल की इंस्टाग्राम चैट का वायरल होना भी अब इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। रेडिट पर इस चैट के स्क्रीनशॉट के वायरल होने से अब यह चर्चा में है।

इंटरनेट पर बढ़ते इसी विवाद पर अब मैरी डी'कॉस्टा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैरी वही महिला हैं, जिनके साथ पलाश की चैट वायरल हुई थी। मैरी ने कहा कि वे उनसे कभी मिली भी नहीं हैं और ना उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हैं। उनके अनुसार पलाश ने उनसे बात करने की कोशिश की थी। ये चैट उन्होंने जुलाई में ही सोशल मीडिया पर डाल दी थी, लेकिन ये तब वायरल नहीं हो पाई। इन चैट का स्मृति की शादी से कोई संबंध नहीं है।

पलाश ने की थी बात करने की कोशिश

मैरी डी'कॉस्टा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट लिखकर बताया कि पलाश ने उनसे बात करने की कोशिश की थी। उनकी बातचीत 9 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच लगभग एक महीने तक ही चली। लेकिन ना वे उन्हें जानती थी और ना ही उनसे किसी तरह का रिश्ता था। मैरी के अनुसार जुलाई में ही ये चैट रेडिट पर आ गई थी, जिसे उन्होंने ही शेयर किया था। लेकिन पलाश को उस समय कोई जानता नहीं था, तो ये वायरल नहीं हो पाई।

मैंने पलाश को एक्सपोज किया

मैरी ने कहा, "मैंने उसे जुलाई में ही एक्सपोज (पर्दाफाश) किया था, लेकिन उस समय कोई उसे पहचानता नहीं था। इसलिए बात फैल नहीं पाई। काफी भ्रम फैल रहा है कि मैं कौन हूं। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं और न ही वह लड़की हूं जिसके साथ उसने धोखा किया। यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि चीजें गड़बड़ हो रही हैं और लोग गलत समझ बना रहे हैं।"

सोशल मीडिया करना पड़ा प्राइवेट

स्मृति मंधाना की शादी टलने की खबर आने के साथ-साथ पलाश की मैरी के साथ चैट भी वायरल होने लगी। इन चैट में पलाश फ्लर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने ये अटकलें लगानी शुरु कर दी कि शादी टलने की वजह यही है। इन सभी घटनाओं के चलते मैरी मानसिक रूप से प्रभावित हुई और उन्हें अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। मैरी ने साफ किया कि ये चैट पुरानी हैं और उनका स्मृति मंधाना और पलाश की शादी से कोई संबंध नहीं है।

मैरी ने आगे यह भी लिखा कि वे क्रिकेट को फॉलो करती हैं और स्मृति की इज्जत करती हैं। वे किसी भी महिला को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए उन्होंने सामने आकर यह बात रखी, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन इंटरनेट पर बढ़ती नकारात्मकता के चलते उन्हें अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा।

मैरी ने अपनी पोस्ट में यह चेतावनी भी दी कि लोगों को उनके फेक अकाउंट से बच कर रहना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि उनकी फोटो का इस्तेमाल ना करें और किसी भी तरह की भ्रामकता फैलाने से बचें।

Updated on:

27 Nov 2025 12:36 pm

Published on:

27 Nov 2025 12:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पलाश की चैट लीक करने वाली महिला आई सामने, किया बड़ा खुलासा, कहा – मैंने उसे एक्सपोज किया…

