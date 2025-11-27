पलाश की चैट लीक करने वाली महिला आई सामने, किया बड़ा खुलासा, कहा – मैंने उसे एक्सपोज किया…

Smriti Mandhana and Palash Muchhal Wedding: स्टार भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी, लेकिन अचानक ही यह शादी टल गई। शुरुआत में ये कहा गया कि शादी टलने का कारण स्मृति के पिता का स्वास्थ्य बिगड़ना है, लेकिन कथित रूप से पलाश मुच्छल की इंस्टाग्राम चैट का वायरल होना भी अब इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। रेडिट पर इस चैट के स्क्रीनशॉट के वायरल होने से अब यह चर्चा में है।