शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से खत्म किए सभी रिश्ते, अब उठाया ये बड़ा कदम

मंधाना और पलाश ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी टूटने का एलान किया और कहा कि अब दोनों जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में सात फेरे लेने वाले थे, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया था। अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर शादी टूटने की घोषणा की है।