शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल से खत्म किए सभी रिश्ते, अब उठाया ये बड़ा कदम

शादी टूटने के एलान के बाद स्मृति मंधाना ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया और सोशल मीडिया से पलाश के साथ सभी तस्वीरें हटा दीं। इतना ही नहीं मंधाना ने पलाश की बहन और मशहूर गायिका पलक मुछाल को भी अनफॉलो कर दिया।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 08, 2025

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी टूटी (Photo - Smriti Mandhana/ Instagram)

Smriti Mandhana Palash Muchhal Unfollowed Each Other On Instagram: बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया की सबसे चर्चित शादियों में से एक मानी जा रही म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना की शादी बीते दिनों अचानक टल गई थी। सोशल मीडिया पर लगातार फैलती खबरों के बीच अब पहली बार दोनों ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट कर सभी अफवाहों पर पूर्णविराम लगा दिया है।

शादी टूटने की घोषणा की

मंधाना और पलाश ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी टूटने का एलान किया और कहा कि अब दोनों जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में सात फेरे लेने वाले थे, लेकिन भारतीय महिला क्रिकेटर के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद शादी को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया था। अब दोनों ने इंस्टाग्राम पर शादी टूटने की घोषणा की है।

स्मृति ने पलाश और पालक को किया इंस्टाग्राम पर अनफॉलो

इतना ही नहीं इसी के साथ दोनों के छह साल के रिश्ते का भी अंत हो गया है। शादी टूटने के एलान के बाद स्मृति मंधाना ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया और सोशल मीडिया से पलाश के साथ सभी तस्वीरें हटा दीं। इतना ही नहीं मंधाना ने पलाश की बहन और मशहूर गायिका पलक मुछाल को भी अनफॉलो कर दिया।

पलाश मुच्छल ने पोस्ट की इंस्टाग्राम स्टोरी

पलाश मुच्छल ने रविवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट साझा करते हुए लिखा, "मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है। मेरे लिए यह समय बेहद मुश्किल रहा है, क्योंकि लोग बिना सोचे-समझे उन बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन कर रहे थे, जिनका कोई आधार ही नहीं है।''

पलाश ने कहा, ''मेरे लिए यह रिश्ता बेहद पवित्र है, और उसी रिश्ते पर बिना पुष्टि वाली बातों का बोझ डाल देना गहराई से चोट पहुंचाता है। समाज के तौर पर हमें किसी के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले संभलना चाहिए, वर्ना हमारे शब्द ऐसे घाव छोड़ जाते हैं, जिनका असर शायद हमेशा रहता है।''

उन्होंने आगे लिखा, ''दुनिया में बहुत लोग इससे कहीं बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं और ऐसे में निरर्थक आरोपों और गॉसिप पर ऊर्जा खर्च करना दुखद है।'' पोस्ट के आखिर में उन्होंने बताया, ''मेरी टीम उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जो झूठी और मानहानिकारक बातें फैला रहे हैं। इस कठिन समय में जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं।''

स्मृति मंधाना ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी की पोस्ट

वहीं, क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया और लिखा, ''पिछले कुछ हफ्तों से मेरी जिंदगी को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है। मैं बहुत निजी जीवन जीने वाली इंसान हूं और मैं इसे इस तरह ही रखना चाहूंगी, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करना होगा कि शादी कैंसिल हो गई है।''

उन्होंने आगे लिखा, ''मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी यही करने की गुजारिश करती हूं। मैं आपसे विनती करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें आगे बढ़ने का समय दें।''

सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देंगी स्मृति

मंधाना ने लिखा, ''मेरा मानना ​​है कि हम सभी के पीछे एक बड़ा मकसद है और मेरे लिए वह हमेशा अपने देश का सबसे ऊंचे लेवल पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि जब तक हो सके, इंडिया के लिए खेलती रहूं, ट्रॉफी जीतूं और मेरा फोकस हमेशा वहीं रहेगा। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है।''

शादी टालने के बाद उड़ीं थी कई अफवाहें

23 नवंबर को दोनों की शादी टालने के बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का तूफान शुरू हो गया था। पहले पलाश की दूसरी महिलाओं के साथ चैट वायरल होने का दावा किया गया, फिर एक्स-गर्लफ्रेंड का नाम उछाला गया और बाद में वेडिंग कोरियोग्राफर से संबंधों की बातें भी फैलने लगीं।

इस बीच, स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दीं, जिससे अफवाहों को और हवा मिली। परिवारों ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन पलक मुच्छल ने कहा कि दोनों परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और सिर्फ सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, अब पलाश का नया इंस्टाग्राम अपडेट पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

